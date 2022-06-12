نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة للبيع بالسعودية وتبدأ من 2500 ريال ومن أبرزها تويوتا كرسيدا في المقال التالي

يبحث الكثير من المواطنين السعوديين عن سيارات مستعملة للبيع وتكون بحالة جيدة وماركة مشهورة وذات سعر في متناول المواطنين أصحاب الدخل المحدود وذلك بعد الإرتفاع الكبير في سعر السيارات الجديدة والحديثة. سيارة تويوتا كرسيدا مستعملة موديل 1994 تأتي السيارة تويوتا كرسيدا بناقل حركة مانيوال سداسي الإسطوانات.

عداد المسافات المقطوعة بلغ 200000 كيلو متر.

السيارة تويوتا كرسيدا موجودة في مدينة الرياض.

اللون الخارجي للسيارة تويوتا كرسيدا أبيض.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كرسيدا البنزين.

السيارة بها بعض العيوب في الهيكل نتيجة الإستخدام ووسائد هوائية.

السيارة بها نظام مانع للإنغلاق ونظام توزيع قوة الفرامل وراديو وبلوتوث.

السيارة تويوتا كرسيدا موديل 1994 مستعملة بسعر 2500 ريال سعودي.

يمكنك الحصول على السيارة تويوتا كرسيدا عن طريق الإتصال على الرقم التالي: 0502642765. سيارة شيفروليه ماليبو مستعملة للبيع موديل 2010 تأتي السيارة شيفروليه ماليبو بناقل حركة رباعي الإسطونات.

عداد المسافات المقطوعة بلغ 200000 كيلو متر.

السيارة شيفروليه ماليبو موجودة في مدينة الرياض.

الوقود المستخدم في السيارة شيفروليه ماليبو البنزين.

اللون الخارجي للسيارة شيفروليه ماليبو فضي.

السيارة يوجد بها فتحة سقف وأنظمة حماية متكاملة ووسائل تجهيزية.

السيارة شيفروليه ماليبو موديل 2010 بسعر 6000 ريال سعودي.

يمكنك الحصول على السيارة شيفروليه ماليبو عن طريق الإتصال على الرقم التالي: 0530530864. للبيع سيارة فورد لينكولن مستعملة موديل 2005 تأتي السيارة فورد لينكولن بناقل حركة أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة بلغ 200000 كيلو متر.

اللون الخارجي للسيارة فورد لينكولن فضي.

السيارة فورد لينكولن موجودة في مدينة الرياض.

الوقود المستخدم في السيارة فورد لينكولن البنزين.

السيارة بها كاميرا مراقبة خلفية ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية وفرش جلد.

السيارة بها مرايات كهربائية وبلوتوث وراديو ومدخل يو إس بي ومكيف وقفل مركزي.

السيارة فورد لينكولن موديل 2005 مستعملة بسعر 9000 ريال سعودي وبمقدم 2000 ريال سعودي وقسط شهري 500 ريال سعودي.

يمكنك الحصول على السيارة فورد لينكولن مستعملة عن طريق الإتصال على الرقم التالي: 0569159466. سيارة كيا أوبريوس موديل 2008 مستعملة للبيع السيارة كيا أوبريوس تأتي بناقل حركة أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة بلغ 200000 كيلو متر.

السيارة كيا أوبريوس موجودة في مدينة الرياض. عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للبيع بالسعودية وتبدأ من 2500 ريال ومن أبرزها تويوتا كرسيدا - ثقفني

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