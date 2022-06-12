نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة بـ٥٠٠ ريال في عُمان فأقل .. أجود أنواع السيارات المستعملة في المقال التالي

سيارات مستعملة بـ٥٠٠ ريال في عُمان فأقل للمواطنين العُمانين أو المقيمين في مسقط وجميع مدن عُمان، نقدم أشهر السيارات المستعملة في سلطنة عُمان كـ سيارات تويوتا أو هيونداي أو كيا، شيفروليه وغيرهم من ألمع السيارات الرائدة في سوق عمان، حيث يلجأ الكثير من المواطنين إلى شراء سيارات مستعملة لقلة الموارد والإمكانيات لديهم، وشراء سيارات جديد سوف تكلفهم الكثير علاوة على أن السيارات الحديد أسعارها في أزدياد كبير تحول بينهم وبين أمتلاكها، بالإضافة إلى الزيادة المتكررة والمستمرة في الأسعار وفرض الضرائب والأحداث التي يتعقب خلالها زيادة كبيرة في أي سلعة، نعرض سيارات مستعملة في عُمان لا تزيد عن ٥٠٠ ريال. سيارات مستعملة بـ٥٠٠ ريال في عُمان تيسلا تيرسل موديل ١٩٩٩ مستعملة هي من السيارات ذات الطراز القديم، سيدان كبيرة الحجم يبلغ سعة محركها إلى ٣٠٠٠ سي سي مع ناقل حركة يدوي سداسي الأسطوانات.

عدد الكيلومترات المستهلكة ٢٠ ألف كم.

مكان تواجد السيارة في مدينة الشرقية بمنطقة المضيبي.

السيارة مرخصة وتم التأمين عليها.

بحالة جيدة ولا يوجد بها أعطال.

تطابق مواصفاتها مع المواصفات اليابانية.

سعر تيسلا تيرسل مستعملة في عُمان ٥٠٠ ريال. تويوتا كامري موديل ١٩٩٣ مستعملة من السيارة السيدان ذات الحجم الكبير العائلية، تعمل على محرك سعته ٢٥٠٠ سي سي مع ناقل حركة يدوي سداسي الأسطوانات سداسي السرعات.

عدد الكيلومترات المستهلكة ١٠ ألاف كم.

عنوان تواجد السيارة في مدينة الشرقية بمنطقة صور.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

تمتلك مواصفات يابانية خالصة.

السيارة مؤمن عليها وتم ترخيصها.

تحتوي على وسائد هوائية، ونظام خماية، راديو، مشغل أقراص، مدخل يو اس بي، مصابيح، سنتر لوك.

سعر تويوتا كامري ٩٣ مستعملة في عُمان ٤٥٠ ريال. مازدا ٢ موديل ١٩٩٨ مستعملة سيارة سيدان عائلية ذات محرك قوي يسع ٢٠٠٠ سي سي مع قوة ١٥٥ حصان وقوة عزم دوران ١٨٥ نيوتن\ متر، ناقل الحركة يدوي رباعي الأسطوانات.

عدد الكيلومترات المستهلكة أكثر من ٢٠٠ ألف كم.

عنوان تواجد السيارة في مدينة مسقط بحي البريمي.

السيارة بحالة ممتازة د، توجد عيوب بسيطة وتم إصلاحها.

السيارة مؤمن عليها ومرخصة.

سعر مازدا ٢ مستعملة في عُمان ٥٠٠ ريال. عمر شويل - جدة سيارات مستعملة بـ٥٠٠ ريال في عُمان فأقل .. أجود أنواع السيارات المستعملة - ثقفني

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