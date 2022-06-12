جميع المواصفات التي تحتاج معرفتها عن سيارة تويوتا كورولا 2022

مواصفات سيارة تويوتا كورولا تعتبر محور اهتمام عشاق قيادة السيارات خاصة تحدث الصيحات منها، حيث تعتبر تويوتا كورولا من أشهر الصيحات في عام ٢٠٢٢ وتم إطلاقها من قبل شركة يابانية إلا أن السيارة تظل الأكثر مبيعا على مستوى العالم خلال هذا العام، حيث إنها تحمل مواصفات عالمية لم تتوفر بأي سيارة فيما مضى، ولا سيما مظهرها الخارجي والداخلي ، كل ذلك فضلا عن سعر السيارة المطروح بالأسواق العالمية وفقا لكل بلد، وسنوضح مواصفات سيارة تويوتا كورولا بالتفصيل في هذا المقال من خلال موقعنا خصيصا لعشاق قيادة السيارات.

سيارة تويوتا كورولا

تعتبر من الصناعات اليابانية المميزة التي تم تقديمها لك ولعائلتك خلال ٢٠٢٢،حيث أنها تتميز بشكل فريد من نوعه وتصميم مريح ومتسع لعدد كبير من الأشخاص، وحبذا وأنها موفرة للوقود بشكل مختلف واقتصاد أما عن الصيانة وقطع الغيار تعتبر متوفرة بشكل كبير في جميع البلاد ويمكن إصلاحها بكل سهولة، كما أن وسائل الأمان بها علي أفضل مستوى يمكن تخيله، لذلك تأتي سيارة تويوتا كورولا في أولى السيارات في نسبة المبيعات خلال هذا العام.

مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2022

تتميز سيارة تويوتا كورولا بمجموعة لا بأس بها من المواصفات التي تؤهلها إلى قيادة التقدم في عالم السيارات لهذا العام كالتالي: