نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جميع المواصفات التي تحتاج معرفتها عن سيارة تويوتا كورولا 2022 في المقال التالي
مواصفات سيارة تويوتا كورولا تعتبر محور اهتمام عشاق قيادة السيارات خاصة تحدث الصيحات منها، حيث تعتبر تويوتا كورولا من أشهر الصيحات في عام ٢٠٢٢ وتم إطلاقها من قبل شركة يابانية إلا أن السيارة تظل الأكثر مبيعا على مستوى العالم خلال هذا العام، حيث إنها تحمل مواصفات عالمية لم تتوفر بأي سيارة فيما مضى، ولا سيما مظهرها الخارجي والداخلي ، كل ذلك فضلا عن سعر السيارة المطروح بالأسواق العالمية وفقا لكل بلد، وسنوضح مواصفات سيارة تويوتا كورولا بالتفصيل في هذا المقال من خلال موقعنا خصيصا لعشاق قيادة السيارات.
سيارة تويوتا كورولا
تعتبر من الصناعات اليابانية المميزة التي تم تقديمها لك ولعائلتك خلال ٢٠٢٢،حيث أنها تتميز بشكل فريد من نوعه وتصميم مريح ومتسع لعدد كبير من الأشخاص، وحبذا وأنها موفرة للوقود بشكل مختلف واقتصاد أما عن الصيانة وقطع الغيار تعتبر متوفرة بشكل كبير في جميع البلاد ويمكن إصلاحها بكل سهولة، كما أن وسائل الأمان بها علي أفضل مستوى يمكن تخيله، لذلك تأتي سيارة تويوتا كورولا في أولى السيارات في نسبة المبيعات خلال هذا العام.
مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2022
تتميز سيارة تويوتا كورولا بمجموعة لا بأس بها من المواصفات التي تؤهلها إلى قيادة التقدم في عالم السيارات لهذا العام كالتالي:
- تتميز بمحرك سعة 1600 سي سي 4 سلندر.
- كما توجد بها قوة 120 حصان عند 6000 لفة في الدقيقة
- كما أن عزم أقصي للدوران 154 نيوتن لكل متر عند 5200 لفة في الدقيقة، يتصل بناقل حركة CVT مكون من 6 نقلات مختلفة.
- أما عن معدل التسارع المتواجد بالسيارة من 0 لـ100 في 12 ثانية، كذلك تعتبر أقصى سرعة لها من 194 كيلو متر / ساعة.
- كذلك تعتمد بشكل أساسي علي وتعتمد منظومة الجر الأمامي للعجلات
- ليصبح متوسط استهلاك البنزين 6.8 لتر لكل 100 كم،
- كما أنها تعتمد على التعليق الأمامي ماكفيرسون سترات، وتعليق خلفي دبل ويشبون.
- أما فيما يخص أبعاد السيارة الطول يكون 463 سم، أما عن العرض 178.0 سم والارتفاع 143.5 سم.
- كذلك الارتفاع عن الأرض 16.4 سم
- كذلك يتميز بمساحة كبيرة في الشنطة 470 لتر
- وأهم ما يميز السيارة هو سعة خزان البنزين الذي يبلغ 50 لتر.
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