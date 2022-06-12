«سيارة لادا نيفا الرُوسية».. وحش على الطرق الواعرة تعرف علي مميزاتها ومواصفاتها وأسعارها في السعودية

«سيارة لادا نيفا الرُوسية».. وحش على الطرق الواعرة من السيارات التي لا تكف الناس عن الحديث عنها منذ بداية العام الجاري 2022م وحتى قبله هي سيارة لادا نيفا الروسية، حيث أن هذه السيارة تم البدء في صنعها في بدايات عام 2021م وبدأت في التوريد إلى الأسواق في منتصف العام ولكن تم الكشف رسميًا عن كل ما يخصها ووصلت إلى كافة الأسواق المحلية والعالمية في بداية الربع الأول والثاني من عام 2022م، وكانت السوق السعودية أحد هذه الأسواق وسنوضح لكم مواصفاتها في الأسواق.

مواصفات سيارة لادا نيفا الروسية

تم إصدار أول موديل من فئات اللادا في عام 1977م ويتم تحديثها على مرور الأيام ومن بين أبرز مواصفاتها في فئتها لعام 2022م ما يلي:-

تحتوي على مصدات مصنوعة من البلاستيك الغير قابل للكسر ومصابيح لإضاءة الطريق مصنوعة من الضباب ليلًا ومزودة بعتبة حماية.

مزودة بأفضل وسائل التكنولوجيا وعدد من الوسائد الهوائية التي تحمي السائق والركاب عند حدوث اصطدامات وحوادث.

مزودة ببعض اللمسات العصرية بالرغم من أنه تم تصنيفها بأنها كلاسيكية الهيكل الخارجي.

تتميز بمظهرها اللامع ومتوفر منها لونين النحاسي والأحمر.

مقاس جنوط عجلات السيارة 15 بوصة ومزودة بإطارات مصنوعة من الألومنيوم ومطلية بالكروم وكذلك الشبك الأمامي الواسع الأسود.

مرايا السيارة الجانبية مزودة بوسائل تدفئة وعزل السيارة للضوضاء الخارجية جيد ولا يتسبب في ضوضاء إلى الركاب داخل السيارة.

سعة الموتور تصل إلى حوالي 1700 سي سي وناقل حركة يدوي يتكون من خمس سرعات وعدد الأحصنة 83 حصان.

قدرة السيارة تعمل بعزم دوران قيمته 129 نيوتن لكل متر وتعمل السيارة بخاصية الدفع الكلي للعجلات.

يمكنها السير على الأراضي الوعرة الغير ممهدة.

تصميمها كان بهدف إدخال الهدوء إلى السيارة بحيث تتميز بثبات عالي على الطرق بجميع أنواعها سريعة أو غير ممهدة.

سعر سيارة لادا نيفا موديل 2022م في السوق السعودية

اختلفت الأسعار باختلاف الأسواق وهذا شيء طبيعي نظرًا لاختلاف العملة وسعرها بالنسبة إلى الدولار الأميركي وسعر السيارة في الأسواق السعودية يبلغ حوالي 36.45 ريال سعودي بينما في السوق الروسية يتراوح بين 632 ألف و717 ألف روبل روسي وفي السوق الأميركية يبلغ 8.582 دولار أميركي.