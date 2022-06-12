بـ20 الف ريال سيارات برخص التراب مستعمله حالات نظيفه من الداخل والخارج للبيع في السعودية

بـ20 الف ريال سيارات برخص التراب مستعمله حالات نظيفه يمكنكم الآن التعرف على أقوى سيارات للبيع في السعودية متوفرة في سوق السيارات المستعملة، تجد أحيانًا أن شخص يرغب في بيع سيارته بسبب حاجته إلى المال ولا يجد مَن يحتاج إليها من معارفه والبيئة المحيطة فيلجأ إلى سوق السيارات المستعملة، وبهذه الطريقة وطرق أخرى تشابهها امتلأ سوق السيارات بسيارات متطورة وبإمكانيات عالية، وهذا يكون ردنا على الأشخاص التي تنظر نظرة غير جيدة إلى السيارات المستعملة كما أنه يتم توفيرها بأسعار مناسبة.

سيارات للبيع في السعودية

1. سيارة تويوتا فورتشنر 2011 مستعملة

تم تصنيع السيارة في جمهورية اليابان في عام 2011 وتتميز بالإمكانيات التالية في سوق المستعمل:-

أولًا السيارة متوفرة في مدينة مكة بسعر 35 ألف ريال سعودي والتواصل عبر الرقم المرفق في الصورة أدناه.

سعة محرك السيارة تبلغ 4000 سي سي ويتكون من ناقل حركة أوتوماتيكي من خمس سرعات.

عدد أبواب السيارة أربعة أبواب ووزنها يتراوح بين 1.735 إلى 1.845 كيلو جرام.

2. سيارة جيب جيلي 2014 مستعملة

سيارات الجيب هي إحدى السيارات المطلوبة في كل وقت وفي كل مكان وكانت سيارة جيب جيلي 2014 أحد هذه السيارات التي تتمتع بالمواصفات التالية:-

لعمل 6 آلاف لفة في دقيقة واحدة تلزم السيارة قوة دفع مقدراها 107 حصان.

نوع الناقل الحركي يعمل يدويًا ويتكون من خمس سرعات.

مزودة بوسائد هوائية في الصف الأمامي للسائق والشخص الذي يجلس بجواره.

تعمل بخاصية الفرامل المانعة للانغلاق ومقاس جنوط عجلات السيارة يبلغ 15 بوصة.

مزودة بمرايا جانبية يتم طيّها كهربيًا ومصابيح لإضاءة الطريق من الخلف والأمام.

سعر السيارة في سوق المستعملة يبلغ حوالي 20 ألف ريال سعودي في مدينة الرياض.

3. سيارة هيونداي أكسينت 2015 مسعتملة

أما بالنسبة إلى سيارات هيونداي أكسينت في الأفضل على الإطلاق وكانت مواصفات هذه السيارة كالآتي:-