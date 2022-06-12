أسطورة التضاريس الوعرة .. تعرف على سيارة تويوتا هايلاندر 2022 مواصفاتها واسعارها في السعودية

و تجمع هذه السيارة بين الاعتمادية والفخامة، حيث ان تصميم السيارة فخم يشبه إلى حد ما تصميم سيارات لكزس، وداخلية كبيرة رحبة بثلاث صفوف من المقاعد، ومحرك قوي يُعطي أداء مميز، بالإضافة إلى جاهزيتها للانطلاق على الطرق الوعرة.

وسوف نعرض لكم في هذه السطور أهم المعلومات حول سيارة تويوتا هايلاندر 2022 وأسعارها عند الوكيل الحصري شركة عبد اللطيف جميل للسيارات.

سيارة تويوتا هايلاندر 2022

كما ذكرنا من قبل أن سيارة تويوتا هايلاندر تتميز بتصميم فخم يُعطي انطباعاً بالقوة حيث تأتي الواجهة الأمامية بشبك أمامي كبير باللون الأسود مع خطين من الكروم، ومصابيح أمامية من الـ LED يتوسطها شعار تويوتا، بالإضافة إلى مصابيح ضباب أسفل الصدام الأمامي. وفي الجانب يمكننا رؤية خط انسيابي في السيارة متصل من الأمام للخلف لمظهر أكثر انسيابية وعصرية. التصميم المميز للسيارة يوفر لها كفاءة ديناميكية هوائية كبيرة وضوضاء أقل للرياح، حيث تم تركيب فتحة سقف قابلة للإمالة والانزلاق في الفئات الأعلى.

داخلية سيارة تويوتا هايلاندر

وفي الداخل، عند النظر إلى داخلية سيارة تويوتا هايلاندر 2022 نري ثلاث صفوف من المقاعد المريحة المصنوعة من الجلد الفاخر في مساحة رحبة مريحة مع سقف بانورامي والكثير من التقنيات التي تتواجد بلوحة القيادة، حيث تأتي بشاشة نظام ترفيهي كبيرة بقياس 8 بوصة تدعم خاصيتي البلوتوث وآبل كار بلاي، مع إمكانية إضافة شاشة عدادات بقياس 7 بوصة، هذا بالإضافة إلى عرض المعلومات على الزجاج الأمامي لمساعدة السائق وقيادة أكثر راحة، كما تأتي بتكييف أوتوماتك بشاشة أسفل شاشة النظام الترفيهي الرئيسية مع وجود مخارج ومنافذ لشحن الهواتف.

محرك سيارة تويوتا هايلاندر

وبالنسبة للقوة، فتستمدها السياة من محرك هايبرد رباعي الاسطوانات سعة 2.5 لتر يولد قوة تبلغ 240 حصان، وعزم دوران يبلغ 237 نيوتن.متر

فئات سيارة تويوتا هايلاندر

تتكون تشكيلة تويوتا هايلاندر 2022 من ستة طرازات، جميعها متوفرة إما بالدفع بالعجلات الأمامية أو بالدفع الرباعي وهي L ، LE ، XLE ، XSE ، Limited ، والبلاتينيوم. تحصل جميع الطرازات على محرك V6 بسعة 3.5 لتر بقوة 295 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات. تتمتع جميعها باستثناء نسختي L و XSE بإمكانية الوصول إلى مجموعة نقل الحركة الهجينة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لترًا وبقوة 243 حصانًا مقترنًا بناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار cvt.

تحتوي القاعدة L على مصابيح أمامية وخلفية LED، وعجلات معدنية مقاس 18 بوصة، وزجاج خلفي للخصوصية، وتحكم في المناخ ثلاثي المناطق، ومقاعد من القماش، ومقعد سائق قابل للتعديل كهربائيًا بثماني اتجاهات، ومقاعد لثمانية ركاب، وشاشة عرض المعلومات وخمسة منافذ USB وشاشة معلومات ترفيهية مقاس 8 بوصات تدعم Apple CarPlay و Android Auto و بلوتوث و Amazon Alexa ونظام SiriusXM ونظام صوتي بستة مكبرات صوت. تشمل مزايا الأمان القياسية ثمانية وسائد هوائية، ونظام التحكم في الاستقرار، وكاميرا احتياطية، ومساعد بدء التلال، وتخفيف الاصطدام الأمامي مع اكتشاف المشاة، ونظام التحكم التكيفي في ثبات السرعة، والتحذير من مغادرة الممر، ومساعدة تتبع الممر.

يضيف طراز LE إلى هذه الميزات باب خلفي كهربائي، ومصابيح ضباب أمامية LED، وعجلة قيادة مكسوة بالجلد ومبدل تروس، ونظام تحذير من النقاط العمياء.

XLE مزودة بفتحة سقف قابلة للإمالة / الانزلاق كهربائياً، وقضبان سقف فضية ، ومرآة داخلية للتعتيم التلقائي، وتنجيد جلدي SofTex ، ومقاعد أمامية مدفأة، ومقعد سائق كهربائي بعشرة اتجاهات، ومقعد ركاب كهربائي بثماني اتجاهات، ومقاعد لسبعة ركاب مع مقاعد كابتن الصف الثاني، وشحن لاسلكي، وشاشة عرض معلومات للسائق مقاس 7 بوصات، ومظلات شمسية للصف الثاني.

XSE هو الطراز الرياضي وينعكس ذلك في ميزات التصميم الخارجي الأسود، والشبك الشبكي الأسود، والجناح الأمامي، والعجلات المعدنية مقاس 20 بوصة، ونظام التعليق الرياضي، ونظام الدفع الرباعي الديناميكي المتجه لعزم الدوران، ومخارج العادم المزدوجة. في الداخل، يكتسب هذا الطراز الإضاءة المحيطة، وتقليم بتأثير الكربون، ونظام التحكم في المساعدة على المنحدرات.

The Limited يبدو أكثر توجهاً نحو الرفاهية حيث تستبدل التشطيبات الخارجية السوداء لـ XSE بالكروم ، بما في ذلك عجلاتها المعدنية مقاس 20 بوصة. تحصل السيارة على باب خلفي كهربائي من دون استخدام اليدين، وتنجيد جلدي للصفين الأول والثاني، وعجلة قيادة مُدفأة، ومأخذ طاقة بقوة 120 فولت، ونظام اتصال Driver Easy Speak داخل السيارة، ونظام ملاحة، وصوت مُحسَّن نظام مع مضخم صوت و 11 سماعة JBL، ونظام مساعد على الركن الأمامي والخلفي مع الكبح التلقائي.

البلاتينيوم هي السيارة الرئيسية ولديها مصابيح أمامية قابلة للتكيف، وسقف زجاجي بانورامي وفتحة سقف أمامية قابلة للإمالة، ومساحات مستشعرة للمطر، ومرآة رؤية خلفية رقمية مع HomeLink ، وشاشة معلومات ترفيهية مقاس 12.3 بوصة ،وشاشة عرض ملونة مقاس 10 بوصات وكاميرا رؤية محيطية.

سعر سيارة تويوتا هايلاندر 2022

وفي الختام، يمكنك الحصول على سيارة تويوتا هايلاندر 2022 في المملكة العربية السعودية من خلال الوكيل الحصري شركة عبد اللطيف جميل للسيارات، حيث تتوفر بأسعار بتدأ من 144,900 ريال سعودي.