أسعار ومواصفات إم جي ZS موديل 2022 في مصر.. شبح ماشي على الأرض

انت الان تتابع خبر أسعار ومواصفات إم جي ZS موديل 2022 في مصر.. شبح ماشي على الأرضوالان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يريد الجميع معرفة أسعار ومواصفات إم جي ZS موديل 2022 في مصر، وهي التي زادت خلال الأيام القليلة الفائتة، وهذا عن كل الفئات التي تقدم في السوق المصري من هذه النسخة الرياضية وتنتمي لفئة الكروس أوفر، وهذه الزيادة وصلت لـ 15 ألف جنيه، وهي من أفضل أنواع السيارات حالياً.

سيارة إم جي ZS موديل 2022

ويوجد في سيارة أم جي ZS موديل 2022 بنسبة طول كلي وصلت لـ 4314 مم، وعرضها 1809 مم، و1624 مم للإرتفاع ومساحة تخزين تصل لـ 495 لتر، وتظهر من الخارج بشبكة أمامية ذات الفتحات المتعددة الهوائية، وأيضاً مرايات جانبية كهربائية وهي ذات إشارات ضوئية، واقطاب ثنائية تكون على جانبي السقف.

أسعار ومواصفات إم جي ZS موديل 2022 في مصر

وترتكز السيارة على جنوط رياضية تكون ما بين 16 و17 بوصة، وتضم فرامل EBD الخاص بالتوزيع الإلكتروني، وحساسات ركن خلفية مدعومة بكاميرا، وتقنية الثبات الإلكتروني ESP ومنظومة الوسائد الهوائية ومتابعة الضغط الخاص الإطارات ومثبت سرعة ونظام صوتي ترفيهي، وسعرها يأتي كما يلي:

الفئة الأولى ام جي ZS موديل 2022 بقيمة قدرها 370 ألف جنيه بدلاً من 355 ألف جنيه.

الفئة الثانية ام جي ZS موديل 2022 بقيمة قدرها 385 ألف جنيه بدلاً من 370 ألف جنيه.

الفئة الثالثة ام جي ZS موديل 2022 بقيمة قدرها 400 ألف جنيه بدلاً من 385 ألف جنيه.