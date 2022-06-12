نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة بالتقسيط بالسعودية بأسعار رخيصة وطرازات متنوعة من مجموعة تويوتا Toyota في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من السعوديين يبحثون عن سيارات مستعملة وأكثر ما يقلق بشأنه الناس في هذا شراء السيارات هو أسعار السيارات وأن تكون السيارات منخفضة السعر وحالتها جيدة لكي تتحمل السير لمسافات طويلة أو السير في الطرقة الغير ممهدة في السعودية.

سيارات مستعملة بالتقسيط بالسعودية بأسعار رخيصة

مؤخرًا تم طرح العديد من السيارات الحديثة والمستعملة وحالتها جيدة وأسعارها منخفضة ومتاح التقسيط لمن لا يستطيع دفع الثمن مرة واحدة، هذه السيارات موجودة في معارض السيارات الكبيرة في المملكة العربية السعودية مع توفر إمكانية التقسيط بدون مقدم.

سيارة تويوتا يارس للبيع بالتقسيط

في معرض عبد اللطيف جميل السعودي توجد سيارة تيوتا موديل 2019 متاحة للبيع بالتقسيط أو بالتمويل، هذه السيارة بها شاشة تقرأ المسافة من 89.999 إلى 80.000 كيلو متر، هذه السيارة متوفرة بناقل حركة أوتوماتيك.

تتوفر سيارة تويوتا يارس 2019 بلون فضي مميز من الخارج، ومحرك 1500 cc، توجد السيارة في مدينة الرياض في طريق الملك فهد العليا، يقدم المعرض مع السيارة ضمان لمدة ثلاث سنوات، ويتم تقسيط مبلغ السيارة بقيمة 1.137 ريال سعودي شهريًا.

سيارة تويوتا يارس موديل 2021 للبيع بالقسط

يوفر المعرض أيضًا سيارة تويوتا يارس موديل 2021 مستعملة وبحالة ممتازة، والبدي الخارجي لها ليس به أي خدوش، ههي سيارة اعتمادية وموفرة في استهلاك الوقود، نوع ناقل الحركة الخاص بها أوتوماتيك، توجد في مدينة الرياض في طريق الملك فهد، عداد المشي الخاص بها يقرأ من 10.000 إلى 19.000 ألف كيلوميتر.

تتميز السيارة بلون أبيض لؤلؤي وضمان لمدة ثللاث سنوات من معرض عبد اللطيف جميل، وتتوفر بسعر تقسيط 1.137 ريال سعودي شهريًا.

سيارة تويوتا يارس موديل 2017 بالتقسيط

يوفر المعرض أيضًا سيارة تويوتا يارس موديل 2017 بالتقسيط، وهي سيارة من النوع الاقتصادي، وعداد المشي الموجود بها يقرأ من 70.000 إلى 79.000 ألف كيلومتر، لونها أبيض لؤلؤي مميز، ناقل الحركة أوتوماتيك، ضمان ثلاث سنوات عند الشراء، يمكن تقسيط مبلغ شرائها بقيمة 1.038ريال سعودي كل شهر.

تتوفر سيارة تويوتا كرولا موديل 2020 في معرض عبد اللطيف جميل السعودي بحالة جيدة وبالتقسيط بدون مقدم، ناقل حركة السيارة أوتوماتيك، عند الشراء من المعرض يعطيك ضمان لمدة ثلاث سنوات، عند عرضها للبيع عداد المشي الموجود بها سجل 140.000 إلى 149.000 كيلومتر، تتوفر بلون أسود لامع، ومتاحة للتقسيط بسعر 1410 ريال سعودي شهريًا.