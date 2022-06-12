سيارات مستعملة رخصيه جدا للبيع كيا كارنفال وتويوتا كامري في الكويت بحالات ممتازة

سيارات مستعملة رخصيه جدا للبيع كيا كارنفال وتويوتا كامري في الكويت إذا كنت تبحث عن سيارة بإمكانيات متطورة يمكنكم قراءة هذا المقال حيث سنتناول في مقالنا اليوم أبرز وأفضل سيارات مستعملة في الكويت، نجد في الفترة الأخيرة أن السوق المستعملة هي الأسواق الأكثر فعالية وحيوية وخاصة بعد ارتفاع أسعار الدولار وحالة الغلاء القاسية التي تفشت في كل البلاد فأصبحت السيارات أسعارها مرتفعة جدًا حيث لم يعد في مقدرة الكثيرين شراء سيارة جديدة وأصبح الملجأ لهم هو السوق المستعملة للسيارات.

سيارات مستعملة للبيع في الكويت

1. سيارة جاكوار أف-بيس 35t برستيج 2017 مستعملة

تعد سيارات جاكوار من أفضل السيارات في الأسواق حيث أنه تم إصدار السيارة في عام 2017م ومن أبرز المواصفات ما يلي:-

تستطيع السيارة السير حتى مسافة قدرها 34 ألف كيلو متر مسافة.

سعة محرك السيارة 3 آلاف سي سي ونوع ناقل الحركة أوتوماتيكي.

تعمل السيارة بنوع الجر الرباعي للعجلات وتعمل بوقود البنزين.

عدد أسطوانات المحرك ست أسطوانات وخمسة أبواب ومتوفرة بسعر 11.500 دينار كويتي.

2. سيارة فورد إسكيب 2.5L S 2020 مستعملة

من أشهر السيارات التي يتم توفيرها في الأسواق هي سيارات فورد الفرنسية ومن أهم مواصفات السيارة ما يلي:-

سنة صنع السيارة هي 2020م ويمكنها قطع مسافة تصل إلى 13.500 كيلو متر.

يعمل الموتور بناقل حركة أوتوماتيكي بسعة 2523 سي سي وبالجر الأمامي.

البنزين هو الوقود الذي تسير به السيارة وعدد أبواب السيارة خمسة أبواب.

سعر السيارة في سوق المستعمل 4.500 دينار كويتي.

3. سيارة كيا كارنفال 2019 مستعملة

لا شك أن سيارات كيا هي السيارات الأكثر إقبالًا في الأسواق ومن أبرز مواصفات سيارة كيا كارنفال 2019م هي ما يلي:-

سنة صنع السيارة هي 2019م وسعة المحرك 3000 سي سي.

عدد كيلو مترات السيارة هي 17.800 كيلو متر مسافة.

ناقل الحركة أوتوماتيكي وتعمل بالجر الأمامي للعجلات.

تعمل السيارة بالبنزين وتتكون من ست أسطوانات وخمسة أبواب.

تتوفر السيارة بسعر 6.148 دينار كويتي.

4. سيارة تويوتا كامري 2021 مستعملة

نجد أن سيارات تويوتا كامري هي الأشهر على الإطلاق منذ أو إصدار لها ومن أبرز مواصفات هذه السيارة ما يلي:-