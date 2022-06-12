الفخامة اليابانية وصلت .. مواصفات سيارة سوزوكي اسبريسو Suzuki S-Presso أتوماتيك وما سعر السيارة

وصلت أخيراً وبعد طول انتظار سيارة سوزوكى اسبريسو اتوماتيك إلى السوق المصري من خلال شركة “مودرن موتورز” والتي تتميز بفخامتها ومظهرها الرياضي الأنيق فضلاً عن مواصفاتها العديدة ووسائل الأمان الكثيرة التي زُودت بها من قبل الشركة المصممة لتوفر للمستخدمين رحلة ممتعة وشيقة خالية من مخاطر الطرقات ومصاعب الرحلات، وهي واحدة من السيارات التي تشغل تفكير العديد من المصريين نظراً لأسعارها الاقتصادية التي تناسب متوسطي الدخل ولهذا تزايدت عمليات البحث عنها خلال الآونة الأخيرة عبر محرك البحث جوجل للتعرف على أهم مواصفاتها وأسعارها وهذا ما سنسلط عليه الضوء من خلال مقال اليوم.

مواصفات سيارة سوزوكي اسبريسو أتوماتيك اليابانية

يبحث العديد من عشاق السيارات اليابانية عن أسعار العملاق الجديد سيارة سوزوكي اسبريسو الغنية عن التعريف بالإضافة إلى سعرها، فإذا كنت من محبي الصناعة اليابانية فأنت هنا في المكان الصحيح وفيما يلي سنذكر لكم أهم هذه المواصفات.

السيارة مزودة بمحرك 1000 CC ثلاثي الأسطوانات، بقوة 67 حصان وعزم دوران 90 نيوتن لكل متر، وبها ناقل حركة يدوي بخمس سرعات.

تستخدم سيارات سوزوكي اسبريسو منظومة الجر الأمامي وتصل أقصى سرعة لها إلى 150 كيلومتر في الساعة.

تبلغ من الطول 3565 سم بينما تبلغ من العرض 1520 سم والارتفاع يصل إلى 1564 سم يبلغ وزنها 770 كيلو جرام.

السيارة مزودة بمجموعة من وسائل الأمان التي توفر أقصى حماية للسائق والركاب ومنها الفرامل مانعة الانزلاق ووسادة هوائية للسائق، وحساسات الركن الخلفية.

تحتوي السيارة على مصابيح هالوجين أمامية، مانع إدارة المحرك، مرايات جانبية، زجاج كهربائي أمامي، مكيف هواء يدوي، كنبة خلفية قابلة للطي.

السيارة مزودة بمكبرين للصوت ولوحة عدادات رقمية، مجموعة من فتحات USB وبلوتوث ونظام AUX ومشغل Apple CarPlay ومشغل Android Auto.

سعر سيارة سوزوكي اسبريسو أتوماتيك

تعد سيارة سوزوكي اسبريسو واحدة من أكثر السيارات الرائجة في الوطن العربي وخاصة الخليج وقد دخلت إلى مصر خلال الأونة الأخيرة، وإحدى أهم مميزاتها هو سعرها الذي يتناسب مع القدرات المادية للعديد من الراغبين في شراء سيارة، ويصل سعرها في المملكة العربية السعودية إلى 35 ألف ريال سعودي بينما يصل سعرها في مصر 147.9 ألف جنيه مصري.