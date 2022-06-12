نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسعر 6000 ريال ارخص سيارات مستعملة تويوتا كورولا وكامري اسعار منافسة في جدة بالسعودية في المقال التالي

بسعر 6000 ريال ارخص سيارات مستعملة تويوتا كورولا وكامري ، الآن يمكن لجميع الأشخاص الحصول على سيارة بالإمكانيات المطلوبة وبالأسعار التي تناسب ميزانية كل شخص فالسيارات المستعملة وصلت أسعارها إلى أقل من 20 ألف ريال سعودي، حيث أن الكثير من الأشخاص تقوم ببيع سياراتها لسوق المستعمل داخل المملكة العربية السعودية بسبب رغبتهم في الحصول على سيارة جديدة أخرى أو بسبب الرغبة في الحصول على بعض المال بسبب ظروفه المادية الصعبة في هذه الفترة. سيارات مستعملة في السعودية 1. سيارة تويوتا كورولا 2006 نوع السيارة هاتشباك وتم إصدارها في عام 2006م.

تتكون من أربعة أبواب من السيدان وخمسة من الستيشن واجن.

يقترن الموتور بقير يدوي يتكون من خمس سرعات وآخر يدوي يتكون من أربع أبواب.

يتراوح وزن السيارة بين 1.091 إلى 1.147 كيلو جرام وسعة الموتور 1800 سي سي.

سعر السيارة في سوق المستعملة تبلغ 6 آلاف ريال سعودي. 2. سيارة تويوتا كورولا 2004 تتميز بوجود محرك قوي سعته 1300 سي سي وتم إصدارها في عام 2004م في اليابان.

تعمل السيارة بنظم الجر الكلي للعجلات من أمامي وخلفي وعدد أحصنة الموتور 92 حصان.

أقصى عزم دوران للموتور يبلغ 13.3 كيلو جرام لكل متر والفتيس أوتوماتيكي يتكون من أربع سرعات ويدوي من خمس سرعات.

يبلغ سعر السيارة 6 آلاف ريال سعودي في سوق المستعمل. 3. سيارة تويوتا كامري 2017 سعة المحرك تبلغ 2500 سي سي وقوة أحصنته تبلغ 178 حصان لعمل 6 آلاف لفة.

بينما لعمل 4100 لفة يبلغ عزم دوران الموتور 231 نيوتن لكل متر ويتكون من ست سرعات بالنسبة لناقل الحركة الأوتوماتيكي.

سعر السيارة في السوق المستعملة يبلغ 66 ألف ريال سعودي. 4. سيارة تويوتا فورتشنر 2020 تم إصدار السيارة عام 2020م بمحرك سعته 4000 سي سي وقوة عزمه 234 حصان.

عام 2020م بمحرك سعته 4000 سي سي وقوة عزمه 234 حصان. الفتيس أوتوماتيكي يتكون من ست سرعات بعزم قدره 376 نيوتن لكل متر ومعدل استهلاكه من البنزين 12 لتر.

أبعاد السيارة أربعة أمتر و705 مللي متر طول ومتر و855 مللي متر للعرض بينما الارتفاع متر و835 مللي متر.

حجم الحقيبة الخلفية يبلغ 296 لتر وحجم خزان الوقود 80 لتر وأقصى سرعة من السكون حتى 100 كيلو متر مسافة يحدث في غصون 9.4 ثانية.

سعر السيارة يبلغ 130 ألف ريال سعودي. عمر شويل - جدة بسعر 6000 ريال ارخص سيارات مستعملة تويوتا كورولا وكامري اسعار منافسة في جدة بالسعودية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسعر 6000 ريال ارخص سيارات مستعملة تويوتا كورولا وكامري اسعار منافسة في جدة بالسعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.