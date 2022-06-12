وحش السيارت الرياضية ...سيارة ايجل برو 2022 بعد الزيادة الأخيرة مواصفاتها وأسعارها الجبارة

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سيارة ايجل برو 2022 ،لاقت السيارة ايجل برو الصينية انتشار ورواج واسع في الوقت السابق داخل أسواق السيارات، مما أدى إلى ارتفاع في قيمة أسعارها في السوق السعودي وذلك لكل الإصدارات المعروضة لها في أسواق السيارات ونستعرض معكم أهم مواصفاتها ومميزاتها وأسعار الفئات المختلفة منها. سيارة ايجل برو 2022 مواصفات ايجل برو 2022 في السوق السعودي هذه السيارة لموديل عام 2022م في السوق السعودي توجد بها محرك 1500سي سي تيربو.

لموديل عام 2022م في السوق السعودي توجد بها محرك 1500سي سي تيربو. الذي يتمكن من أنتاج طاقة تصل إلى 165 حصان ودرجة دوران تصل إلى 220 نيوتن/متر.

ويوجد بها علبة تروس أوتوماتيكية الصناعة لطراز cvt

تعمل من خلال تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

وفيما يخص المواصفات الداخلية لهذه السيارة فتوجد بها مكيف هوائي وزجاج يعمل بالكهرباء.

وكاميرا في الناحية الأمامية وكاميرا أخرى بدرجة 360 درجة وفتحة سقف تعمل بالكهرباء وتوجد بها جنوط رياضيات يصل مقاسه إلى 18 بوصة.

بالإضافة إلى وجود مصابيح أمام السيارة تعمل بنظام Led Light وبرنامج متابعة ضغط الإطارات.

يوجد بالسيارة شاشة 7 بوصة مع وجود برنامج للصوت مكون من 6 سماعات مع وجود شاحن 12v

ومدخل ل usb ومدخل ل Aux ويوجد بالسيارة كاميرات في الناحية الخلفية والأمامية السيارة.

ويوجد بها بصمة مع وجود زجاج حراري في خلف السيارة.

يوجد بها تقنية Gps ويوجد بها مصابيح أمامية للحماية من الضباب

وتصل سرعة السيارة إلى 100 كيلومتر لكل 11.8 ثانية ويصل استهلاكها من الوقود إلى 7.2 لتر/ 100 كيلومتر.

يصل الطول الكلي للسيارة إلى 4700 ملم وعرضها 1860 ملم وارتفاعها 1746 ملم ويصل اتساع الصندوق الخلفي لها إلى 193 لتر.

يوجد بها نظام للفرامل مانعة للانزلاق وبرنامج للتوزيع الإلكتروني EBA وبرنامج مساعد للسائق EBA,TCS ونظام للوسائد الهوائية.

ونظام لتثبيت السرعة ونظام للتحكم في المحرك بدون مفتاح مع وجود 6 مقاعد مصنوعة من الجلد. أسعار سيارة ايجل برو موديل عام 2022 بعد الزيادة الأخيرة Frist category “ايجل برو” لموديل عام 2022 الذي يعمل بالنظام الأوتوماتيكي يصل سعرها إلى 445 ريال سعودي بدلا من غير 425 ريال سعودي.

Second category يعمل بالنظام أوتوماتيكيي يصل سعرها إلى 450ريال سعودي بدلا من 430ريال سعودي. عمر شويل - جدة وحش السيارت الرياضية ...سيارة ايجل برو 2022 بعد الزيادة الأخيرة مواصفاتها وأسعارها الجبارة - ثقفني

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