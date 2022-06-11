سعر سيارة تويوتا كامري مستعملة بالإمارات اليابانية السيارة الأنسب لميزانيتك

سيارات تويوتا كامري اليابانية مستعملة بالإمارات من أشهر أنواع السيارات التي يتم الاعتماد عليها من حيث الأمكانيات، فمع أرتفاع سعر السيارات الجديدة مقارنة مع السيارات المستعملة فيلجأ الكثيرين إلى شراء السيارات المستعملة في سوق السيارات لكي يحصلوا على سيارة تناسب امكانياتهم المادية وتكون بصفات مميزة أيضا، ومن تلك السيارات ننصحك بشراء سيارات تويوتا التي تمركزت علميات البحث عليها سواء السيارات الجديدة أو المستعملة، سيارات تويوتا كامري اليابانية المستعملة بالأمارات علامة تجارية الأشهر على الإطلاق، حيث تشتهر سيارة تويوتا اليابانية بمتانتها ومن السيارات الإعتمادية الموفرة الإقتصادية التي لها شهرة كبيرة في الإمارات وباقي دول العالم لما لها من مميزات لشراءها بسعر أقتصادي ومواصفات تميزها عن غيرها من السيارات الأخرى.

سيارة تويوتا كامري مستعملة بالإمارات الأنسب لميزانيتك

تأتي سيارة تويوتا المستعملة الأكثر طلبا وهي تويوتا كامري السيارة الرياضية التي لها مميزات بأنها موفرة في استهلاك الوقود، كما أنه يعتمد على سيارات تويوتا كامري في أسطول مركبات التاكسي بدبي، سنعرض لكم عدد سيارات تويوتا كامري بالأمارات متميزة في السعر والجودة والمتانة موديلات مختلفة.

سعر سيارة تويوتا كامري مستعملة 2011 بمحرك 2.5

سيارة تويوتا كامري 2011 مستعملة متاحة للبيع في إمارة دبي. الحالة العامة للسيارة جيدة جدا، متاحة للبيع بسعر منخفض. عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة تبلغ 284.417 كيلو متر.

مواصفات سيارة تويوتا كامري مستعملة 2011 وسعر البيع

نوع القير للسيارة اوتوماتيك أو ناقل الحركة الداخلي.

لون السيارة الخارجي أحمر لامع حالة دهان السيارة الأصلي.

محرك السيارة يعمل بقوة 2500CC.

عدد سيلندر السيارة أربعة سلندر.

السيارة بها جنوط من الالمونيوم، بها نظام حماية.

مشغل اسطوانات، حساسات للركن، نوافذ السيارة كهربائية.

السيارة تويوتا كامري 2011 المستعملة يبلغ سعرها نحو 16.799 درهم إماراتي.

سعر سيارة تويوتا كامري 2005 مستعملة

سيارة تويوتا كامري معروضة للبيع في الشارقة. حالة السيارة مستعملة قليلة عداد الممشى بدون حوادث. السيارة من الداخل باللون البيج. نوع الوقود المستخدم لمحرك السيارة تويوتا كامري البنزين.

مواصفات سيارة تويوتا كامري 2005 وسعر البيع