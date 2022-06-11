للبيع تويوتا لاند كروزر مستعملة بالسعودية القوة الفخامة اليابانية بين يديك، تنال سيارات تويوتا لاند كروزر شهرة كبيرة في كل دول العالم خاصة في المملكة العربية السعودية لعدة أسباب من أهمها المحرك القوي للسيارة منذ تواجدها بالأسواق، وتصميم راقي من الداخل والخارج، ومع تكلفة شراء السيارات الجديدة الذي يتطلب الكثير من الأموال، فيبحث الكثير عن شراء سيارة مستعملة بدلا من دفع أموال كثيرة في سيارات الجديدة، ولكي تحصل على سيارة بجودة مقابل أموال ننصحك بشراء سيارة تويوتا لاند كروزر مستعملة من السيارات اليابانية كثيرة المزايا.

سيارة تويوتا لاند كروزر مستعملة في سعودية للبيع السعر مفاجأة

تشتهر سيارة تويوتا لاند كروزر المرتبة الأولى في أكثر السيارات بحث عن سيارة مستعملة بالسعودية، حيث إنها تحتوي على كثير من مزايا السيارات الفخمة الراقية في التصميم من الخارج والداخل، وسيارة لاند كروزر لها قدرة كبيرة على تخطي تضاريس الطرق الوعرة ومنحدرات بالمملكة، فتابعوا معنا أسعار سيارات تويوتا لاند كروزر مستعملة للبيع في المملكة.

سعر سيارة تويوتا لاند كروزر 2005 مستعملة

سيارة تويوتا لاند كروزر مستعملة معروضة للبيع داخل مدينة جدة. عداد الممشى للسيارة سجلت الشاشة عداد الكيلو مترات نحو 267.000 كيلو متر. لون السيارة الخارجي ذهبي نحاسي. من مواصفات السيارة بأن الدهان الخارجي لها تم تغييره جزئيا.

سيارة تويوتا لاند كروزر مستعملة 2005 مواصفاتها وسعر البيع

وقود محرك السيارة يعمل بالبنزين.

نوع ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك.

سيارة لاند كروزر جيب 2005 ليس بها فتحة سقف.

بدي الخارجي بعض الرشوش محتاج رش بسيط الدهان.

استمارة السيارة لفحص السيارة جديدة.

سعر السيارة على السوم كاش تبلغ 31.000 ريال سعودي.

سعر سيارة تويوتا لاند كروزر 2020 مستعملة الحالة

في مدينة الرياض سيارة تويوتا لاند كروزر مستعملة موديل 2020. سيارة تويوتا لاند كروزر بحالة جيدة. ناقل الحركة للسيارة نوع القير اوتوماتيك. لون السيارة الخارجي أبيض لؤلؤي.

مواصفات سيارة تويوتا لاند كروزر 2020 وسعر البيع