نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة التقنيات الجديدة..لادا نيفا 2022 طراز قوى بمواصفتها الحديثة وسعرها المميز في السوق السعودى في المقال التالي

يعد طراز Lada Niva 2022 من التقنيات الداخلية والكثير من الإمكانات والتقنيات التي تجعلها رائدة فقد حققت Lada Niva 2022 الكثير من الجاذبية في السوق السعودية وحسّنت مبيعاتها، وأحد أحدث السيارات التي دخلت السوق وهي مجهزة بالعديد من الميزات الهامة لسلامة الركاب ووسائل الترفيه الحديثة، السيارة بنيت في روسيا ولها تصميم خارجي جذاب ورائع ولديها أربع عجلات متحركة ومقصورة داخلية رائعة مع ميزات الترفيه والأمن، والذي يحتوي على معايير قياسية مختلفة على عكس الطرز السابقة، وسنتجاوز مواصفات السيارة وميزاتها وأسعارها. مواصفات لادا نيفا 2022 تتمتع Lada Niva 2022 بعدد من الميزات والمواصفات الفريدة التي توفر للركاب الراحة والرفاهية.

السيارة تعمل بمحرك رباعي الأسطوانات.

تبلغ سعة محرك السيارة 1700 سم مكعب أو 1.7 لتر.

محرك السيارة بقوة 83 حصاناً وله أربع عجلات قيادة.

يبلغ عزم السيارة حوالي 129 نيوتن متر لكل متر.

السيارة مزودة بناقل حركة يدوي بخمس سرعات مختلفة.

يبلغ طول إطارات السيارة الرياضية عالية الأداء 15 بوصة.

في السوق هناك أربع فئات مختلفة من السيارات لكل منها مستوى خاص بها من الفخامة والمعدات. مميزات السيارات لادا نيفا 2022 إنها تشبه المسافة بين مقدمة Lada Niva والجسم الخارجي لـ RAV4. تم تجهيز Lada Niva 2022 بهيكل فولاذي قوي ومقاوم للصدمات وقادر على اجتياز الطرق والمنحنيات الصعبة. الجزء الخلفي من السيارة مزود بأضواء LED تنير الطرق المظلمة. تحتوي السيارة على شاشة تعمل باللمس مع اتصال بلوتوث وهي إحدى ميزات الترفيه في السيارة. تحتوي السيارة على نظام عزل كامل لذلك قد تشعر بالراحة والهدوء حتى في حالة وجود ضوضاء خارج السيارة. ثبات السيارة ممتاز طوال الرحلة دون اهتزازات يشعر بها الركاب. ميزات سلامة هي الأفضل في فئتها للسائق والركاب بما في ذلك الفرامل والوسائد الهوائية المعاصرة. سعر Lada Niva في السوق السعودي في السوق الروسية يتوافق سعر Lada Niva مع فئة 623 روبل، بينما تتوفر الفئة الثانية بسعة 711 روبل روسي. في السوق السعودي لتجارة السيارات وتتوفر فئة من السيارات بسعر يقارب 36.850.000 ريال سعودي. يتراوح سعر Lada Niva في السوق الأمريكية من 8.582 دولارًا أمريكيًا إلى 9735 دولارًا أمريكيًا. عمر شويل - جدة قنبلة التقنيات الجديدة..لادا نيفا 2022 طراز قوى بمواصفتها الحديثة وسعرها المميز في السوق السعودى - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قنبلة التقنيات الجديدة..لادا نيفا 2022 طراز قوى بمواصفتها الحديثة وسعرها المميز في السوق السعودى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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