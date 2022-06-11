“أفضل انواع السيارات” إمكانيات سيارة لادا نيفا وأسعارها في السعودية

إمكانيات سيارة لادا نيفا وأسعارها في السعودية حيث تعتبر السيارة لادا نيفا من أفضل أنواع السيارات في الشرق الأوسط خاصة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية، كما تعتبر هذه السيارة من أحدث الإصدارات في الأسواق لعام 2022، وتحتوي أيضًا سيارة لادا نيفا على مواصفات عالمية تميزها عن غيرها من الفئات المشابهة، بالإضافة إلى أنها توفر الراحة والأمان وتتمتع أيضا بمميزات كثيرة مختلفة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم مواصفات وسعر هذه السيارة في المملكة العربية السعودية.

إمكانيات سيارة لادا نيفا وأسعارها في السعودية

يبحث الكثير من الأشخاص عن مواصفات ومزايا سيارة لادا نيفا التي تتواجد حاليا في الأسواق المحلية والعالمية، لذلك نعرض لكم الآن مواصفات هذه السيارة، وهى كالاتي:

السيارة مجهزة بمحركات تصل قوتها إلى 80 حصان.

هذه السيارة تصميماتها حديثة ومتكاملة.

محرك السيارة له قدرة عالية تصل إلى حوالي أكثر من لتر ونصف.

تعد السيارة لادا نيفا من الماركات العالمية.

تصميم السيارة مثالي وجذاب خاصة الجزء الخلفي.

السيارة تسير بأمان في جميع أنواع الطرق الوعرة بكل سهولة.

تحتوي هذه السيارة على منفذين هما AUX وUSB.

تمتلك هذه السيارة على جميع المعدات التي تعتمد عليها السيارة في الوظائف وخاصة معدات الترفيه.

المساحة الداخلية للسيارة كبيرة جدا وتحتوي أيضا على كراسي مريحة يمكنك التحكم فيها بكل سهولة.

أيضًا الإطارات مصممة للطرق الصعبة.

تحتوي السيارة على شاشة عرض كبيرة مقاس 7 بوصة.

سعر سيارة لادا نيفا 2022

أن اختيار السيارة لادا نيفا يعتمد على أصحاب الأذواق الحديثة من قائدي السيارات، حيث يبلغ سعر هذه السيارة في المملكة العربية السعودية 20 ألف ريال سعودي ما يعادلها بالجنيه المصري 166 ألف جنيه، وهذا النوع من السيارات منتشر جدا في صالات العرض في المملكة العربية السعودية.

مميزات السيارة لادا نيفا 2022

تتميز هذه السيارة بعدة مميزات تجعلها في المقدمة عن غيرها من الفئات الحديثة، وهذه المميزات تتمثل في الآتي: