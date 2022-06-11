نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة مستعملة موديل 2018 بقسط 1,314 ريال والسداد على 48 شهر بدون مقدم في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة بأرخص سعر لجميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، حيث توفر لك أفضل التمويلات بسعر متوسط يناسب جميع من يملكون راتب شهري بسيط، وعند حصولك على تمويل السيارات المستعملة تحصل على الكثير من المزايا التي تفيدك، ومنها أن التمويل بدون كفيل فلا يحتاج إلى ضمان حتى تحصل على التمويل، وأيضا بضمان للسيارة حتى ثلاثة سنوات، ويوجد تأمين شامل للسيارة، من خلال أفضل الشركات السعودية للسيارات الجديدة والمستعملة، والتمويل إسلامي.

سيارات مستعملة وجديدة بدون مقدم



تتميز شركة عبد اللطيف جميل بأنها توفر أقوى عروض التمويل بسيارات حديثة موديل السنة وأسعار منافسة للجميع، سيارة مستعملة بدون مقدم، حيث توفر سيارات جديدة بأقل سعر وأرخص قسط شهري لجميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة، والحصول على جميع أنواع السيارات المتواجدة داخل المملكة وفروع عديدة منها فرع جدة وفرع الدمام، وطريق الحرمين، الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جيزان، ويمكنك أيضا من خلال الحاسبة التقديرية داخل الموقع الإلكتروني للشركة سوف تتمكن من الحصول على الاختيار الأفضل لك بعدما تقم بعمل مقارنة بين السيارات مجانا للحصول على كل ما هو أفضل.

سيارة مستعملة تويوتا موديل 2018

بسعر منخفض سوف تحصل على سيارة تويوتا موديل 2018 بدون مقدم وأقل قسط شهري 1,314 ريال سعودي على فترة سداد 48 شهرا، حتى تقم بالتقسيط المرن لأقل راتب، ويصلح التمويل للمتقاعدين والموظفين داخل المملكة العربية السعودية، سيارات للعاطلين عن العمل، ومن مواصفات السيارة أنها سيدان وعدد الممشى 80 ألف كيلو متر، ولونها أبيض أوتوماتيك، موقعها في الدمام، والدفعة الأخيرة هي 10,000 ريال، أما نسبة التملك فهي 20%، وإجمالي سعر السيارة هو 73,077 ريال سعودي، وتحصل على تمويل السيارات المستعملة بشروط معينة من الشركة.

شروط تمويل السيارات المستعملة

عندما تريد أن تحصل على سيارة جديدة أو مستعملة فيجب أن تتوافر بك الشروط المطلوبة حتى تحصل على السيارة بإجراءات ميسرة، سيارة مستعملة بضمان 3 سنوات، وهي عبارة عن أن يكون المتقدم موظف بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو متقاعد وليس غير ذلك، والعمر يبدأ من 21 عاما وحتى 70 عاما، وأن يكون على رأس العمل بفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل طلب التمويل، ويتم تعريف الراتب وتقديم خطاب بالراتب، وكشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر.

كيفية طلب السيارة المستعملة

سوف تقم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة عبد اللطيف جميل للسيارات المستعملة، وتقم بإحضار الوثائق المطلوبة من الهوية الوطنية ورخصة القيادة، وإثبات السكن، وكشف الحساب، وتعبئة نموذج طلب السيارة المستعملة، والاتصال على رقم خدمة العملاء 8002442211 للمزيد من الاستفسارات، وسوف تتقدم بطلبك للحصول على سيارة كورولا 2018 بسعر جيد لراحة أفضل في متناول أيدي الجميع.