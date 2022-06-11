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عمر شويل - جدة سعر سيارة شيفروليه كابتيفا 2023 في السعودية chevrolet captiva تجدوها بأسعار مناسبة لمختلف الفئات في المملكة، فهي تعد أحد أفضل أفضل الإختيارات للسيارات على الإطلاق، حيث تضم محرك قوي ونظام أمان متكامل، هذا بالإضافة إلى تصميمها الداخلي والخارجي الرائع.

سعر سيارة شيفروليه كابتيفا 2023 في السعودية chevrolet captiva أفضل إختيار على الإطلاق

يبدأ سعر سيارة شفرولية كابتيفا 2023 من 76,070 ريال سعودي، وهي تضم أكثر من إصدار في السعودية، وهي تضم مساحة كبيرة كونها سيارة من فئة سيارات السعودية المرتفعة الأكثر إنتشارًا في المملكة العربية السعودية، كما يوجد منها ألوان متنوعة تتناسب مع أذواق الشباب والبالغين.

شيفروليه

متاح من سيارة كابتيفا 2023 ثلاث إصدارات وهم LS , LT , و Premier، وكل إصدار منها له مواصفات خاصة به، وتحتوي السيارة على نظام تشغيل كهربائي، مع مختلف التقنيات الحديثة الأخرى، كما تشمل مختلف المنافذ والمخارج التي قد تحتاجون إلها، ناهيك عن أهم ميزة بجانب سعر السيارة في السعودية ألا وهي توكيل وكالة شفروليه الشهير.

شيفرولية

تأتي السيارة بمواصفات مميزة جدًا جعلت منها إختيار فئة كبيرة من المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، وهذا على النحو التالي:

تضم السيارة كابتيفا 2023 محرك توربو بسعة 1.5 لتر.

يعمل الموتور بقوة 143 حصان.

تأتي السيارة مع كابينة قيادة داخلية واسعة، وهي تضم 7 مقاعد للركاب.

معدل إستهلاك الوقود للمحرك هو 14.6 كم/لتر.

السيارة تعمل بنظام الدفع الأمامي.

شيفروليه كابتيفا

وتجدون السيارات شيفروليه كابتيفا 2023 بسعر مناسب لكل إصداراتها، والأسعار تجدوها في التالي كما وردت من المصادر الرسمية:

سعر سيارة chevrolet captiva LS في المملكة هو 76,070 ريال سعودي.

سعر سيارة chevrolet captiva LT في المملكة هو 81,800 ريال سعودي.

سعر سيارة chevrolet captiva بريميير في المملكة هو 87,810 ريال سعودي.

عرضنا لكم اليوم أهم مواصفات سيارة شفروليه كابتيفا 2023 في السعودية بكل إصداراتها، كما عرضنا لكم سعر كل إصدار على حدىً، وبهذا يتضح لنا أن السيارة هي من السيارات الأفضل في المملكة، وهي تعد الخيار الأمثل على الإطلاق، وهذا من حيث سعرهل المناسب المتوافق مع مواصفات السيارة المميزة، وتابعونا للمزيد من الأخبار الإقتصادية على موقعنا.