بدون كفيل عروض تقسيط مستعملة سيارات مضمونة من عبداللطيف جميل للتمويل شروط سهلة

تقدم شركة عبد اللطيف جميل المتحدة للتمويل مجموعة من عروض التقسيط لـ السيارات المستعملة مضمونة بمجموعة من الشروط السهلة التي تتناسب مع قطاع عريض من راغبي شراء سيارات مستعملة بنظام التقسيط. وفي هذه المقالة سيستعرض موقع ثقفني تفاصيل تقسيط سيارات من ماركات مختلفة مضمونة من عبداللطيف جميل فتابعونا أعزائي القراء.

شروط تقسيط سيارات مستعملة مضمونة من عبداللطيف جميل

بدون كفيل.

كذلك بدون دفعة أولى.

علاوة على ما سبق التأمين شامل مع تطبيق الشروط والأحكام.

ضمان لمدة ثلاثة أعوام.

لماذا السيارات المستعملة مضمونة من عبد اللطيف جميل للتمويل؟

يتساءل بعض القراء في موقعنا موقع ثقفني لماذا تلك السيارات المستعملة مضمونة من عبد اللطيف جميل. والإجابة على هذا السؤال أنه تتوافر تلك السيارات المستعملة بالضمان لمدة 3 أعوام أو 60000 كيلومتر وذلك حتى تسد الحاجة والرغبة الخاصة بالمشتري. كذلك يشمل ضمان مجموعة من الأجزاء الميكانيكية والكهربائية.

ما هي الأجزاء التي يشملها الضمان للسيارات المستعملة عند عبداللطيف جميل؟

يشمل ذلك كل من المحرك، والجير بوكس، والدفرنس الخلفي، ونظام المكيف.

السيارات المستعملة تويوتا المضمونة من عبداللطيف جميل

سيارة تويوتا كورولا موديل 2018 الـ 1.6 الـ XLI موجودة في الدمام وهي سيارة ممشى ما بين 80000-89999 كيلومتر اوتوماتيك والقسط الشهري 1314

سيارة تويوتا كامري موديل 2019 Grande في الدمام موديل 2019 والممشى الخاص بها 15000 -159999 كيلومتر والسيارة اوتوماتيك والقسط الشهري 2287 ريال سعودي.

كذلك سيارة تويوتا كورولا 2018 XLI Executive من الدمام والممشى الخاص بها 90000-99999 كيلومتر والقسط الشهري 1344 ريال سعودي.

علاوة على ما سبق توجد سيارة نيسان اكستيرا موديل 2020 سبورتس اس في الدمام والممشى ما بين 70000-79999 كيلومتر اوتوماتيك والقسط الشهري 1648 ريال سعودي.

متابعة لـ سيارات مستعملة تويوتا ضمان عبداللطيف جميل وارقام اصحابها في الصور