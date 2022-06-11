نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسعر 812 ريال فقط وبدون دفعه اولي.. تقسيط سوزوكي 2022 بكل الفئات من عبداللطيف جميل على 60 شهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة بسعر 812 ريال فقط.. تقسيط سوزوكي2022 بكل الفئات يهتم الوكلاء بصفة مستمرة على توفير أقوى عروض السيارات، وذلك العام الشركات تتنافس بقوة حتى تجذب لها العديد من العملاء عن طريق تقديم أفضل العروض المتميزة، ومن بينها شركة عبد اللطيف جميل، فهي من أحدى الشركات التي تقدم عروض تمويلية متنوعة للسيارات من حيث النظام التأجيري للتمويل، وقد أعلنت الشركة في الفترة الأخيرة على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة عن عروض تقسيط سيارة سوزوكي، ونحن اليوم من خلال مقالنا هذا سوف نتعرف على العروض المتميزة المقدمة على سيارة سوزوكي تابعوا معنا العروض.



عروض سوزوكي 2022 من شركة عبد اللطيف جميل

كشفت شركة عبد اللطيف جميل والعديد من الشركات الأخرى المتنوعة للسيارات عن طرحها للكثير من العروض الجديدة على كافة أنواع السيارات والتي تضم سيارات سوزوكي موديل 2022 وبأنظمة سداد تناسب كافة المواطنين، من حيث قيمة الأقساط وفترة السداد والتي سوف تنتهي خلال شهر يونيه الجاري ومن بين السيارات الموجودة بالعرض الآتي:ـ

سيارة سوزوكي ديزاير 2022 AMT GL ALLOY

تشمل عروض التقسيط المقدمة من قبل عبد اللطيف جميل بقيمة القسط الشهري 812 ريال سعوي، والدفعة الأولى تبلغ نحو 0 ريال، وعلى أن يتم السداد لمدة 60 شهر.

تقسيط سيارة سوزوكي ديزاير 2022 AMT GLX

بقسط شهري يبلغ نحو 840 ريال سعودي، ولا يشترط دفع دفعة أولى، ويتم سداد الأقساط على مدار 60 شهر ما يعادل خمس سنوات متتالية.

سيارة سوزوكي بالينو 2022 AT GL BT ALLOY

بقيمة قسط شهري حوالي 912 ريال سعودي، والدفعة الأولى تكون 0 ريال سعودي ويتم دفع الأقساط على مدار 60 شهر.

سوزوكي بالينو 2022 AT GLX BT ALLOY

يتم الحصول عليها بقسط شهري 992 ريال وقيمة الدفعة الأولى 0 ريال سعودي وتسدد الأقساط الشهرية لفترة خمس سنوات.

سيارة سوزوكي سياز 2022 GL ALLOY

ويبلغ القسط الشهري 956 ريال سعودي، وتبلغ الدفعة الأولى نحو 0 ريال، ويتم دفع الأقساط على مدار 60 شهر.

سوزوكي ارتيجا 2022 GL AT with BT ALLOY

متوفر في معارض عبد اللطيف جميل بقسط شهري 1,182 ريال سعودي دون دفعة أولى ويتم السداد على مدار 60 شهر.