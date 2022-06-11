الوحش الروسي الجديد وصل.. سيارة لادا نيفا 2022 اسعار ومواصفات خيالية هتزغلل عيونك وهتبهرك

الوحش الروسي الجديد وصل.. سيارة لادا نيفا 2022 اسعار ومواصفات خيالية يمكننا الآن عرض كل المواصفات وأبرز المميزات والعيوب والإمكانيات الخاصة بسيارة لادا نيفا 2022 الجديدة، وهذه السيارة أصبحت في وقت قصير جدًا منذ يوم نشأتها واحدة من أشهر السيارات في السوق الروسية والعالمية والمحلية، ومن الشهير في عالم السيارات هي أن المشترين يلجأون ويبحثون باستمرار عن السيارات الكورية أو الهندية ولكن من الجديد أن تجد سيارة روسية عليها كل هذا الإقبال وهذه الشهرة الواسعة وسنوضح لكم كل ما يخصها فيما يلي.

مميزات ومواصفات سيارة لادا نيفا 2022 الجديدة

من أبرز وأهم مواصفات وإمكانيات السيارة كل مما يلي:-

تحتوي السيارة في بعض إصداراتها على مصدات مصنوعة من البلاستيك ومصابيحها مصنوعة من الضباب.

بينما عجلات السيارة مصنوعة من البلاستيك القوي الذي لا يتم كسره وتهشيمه وتأثره بأي عوامل بسهولة.

الشبك الأمامي للسيارة يحتوي على ثقوب تهوية ومطليه بالكروم اللامع ولونها أسود وتعمل على زيادة سرعة السيارة بسبب عدم اصطدام الهواء بها.

تحتوي السيارة على عتبة تحمي السيارة من الاصطدام بالأرض وتساهم في مساعدة الكبار عند صعود السيارة والنزول منها بسهولة لأن ارتفاعها كبير عن الأرض.

مقاس جنوط عجلات السيارة يبلغ 15 (إنش) وحافاتها مقاسها يبلغ 15 بوصة ومصدات السيارة يمكن صناعتها بحسب الرغبة (معدنية – بلاستيكية).

أما بالنسبة إلى سقف السيارة فهو مصنوع من الزجاج ويحتوي على قضبان لحمل المتاع وبجانبه عوارض تحمي الحقائب من الاهتزاز والسقوط.

مقاعد السيارة في كل صفوفها تحتوي على وسائل للتكييف والتهوية وإضاءتها الداخلية قوية وتعمل بتقنية الليد المتطورة.

عزل السيارة للصوت جيد جدًا وسعة المحرك 1700 سي سي ولكن قوته الحصانية تبلغ 83 حصان.

بعزم دوران قدرته 129 نيوتن لكل متر.

بالنسبة إلى ناقل الحركة المزوّد به الموتور فهو قير عادي يعمل يدويًا ومكون من خمس سرعاتظز

وتعتمد السيارة على تقنية الحقن الإلكتروني.

عيوب لادا نيفا الروسية موديل 2022

صندوق التخزين وغرفة معيشة السيارة الداخلية ضيقة قليلًا.

تحتوي السيارة على بابين فقط بالنسبة لسيارة بهذا الحجم فهذا يصنف تبعًا للعيوب.

القير يدوي وليس أوتوماتيكي وهيكلها الخارجي أقرب لتحفة كلاسيكية.

أسعار سيارة لادا نيفا الروسية موديل 2022 في الأسواق

سعر السيارة في سوق السيارات السعودي تبدأ من حوالي 34 ألف ريال سعودي أي فيما يعادل بالجنيه المصري حوالي 163 ألف في السوق المصرية.