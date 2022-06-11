نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وحش الـsuv الجديدة سيارة شانجان CS35 احدث موديل بمواصفات خرافيه وامكانيات اسطورية في المقال التالي
وحش الـsuv الجديدة سيارة شانجان CS35 إليكم أبرز مواصفات ومميزات سيارة شانجان CS35 2022 الصينية المتطورة، حيث أن هذه السيارة تم تصنيفها كواحدة من أفضل سيارات الـ suv من فئة السيارات الرياضية، هيكل السيارة جذاب جدًا ونال إعجاب الكثير من الأشخاص المهتمة في مجال السيارات وتم تصنيفها بأنها “برنسيسة السيارات” وما جعل عليها كل هذه الاهتمام لأنه نالت استغراب الكثير بسبب أنها منتج صيني وبكل هذه الإمكانيات والمواصفات المتميزة كما أن أسعارها مناسبة بالنسبة لإمكانياتها.
مواصفات سيارة شانجان CS35 2022
- السيارة مزودة بشاحن توربيني سعة موتور السيارة تبلغ 1400 سي سي ويقتر بقير أوتوماتيكي يتكون من سبع سرعات.
- تحتوي السيارة على خمس مقاعد ومزودة بفتحة من السقف بانورامية وتتكون من ست وسائد هوائية ويتم التحكم في المناخ بشكل أوتوماتيكي.
- كما أنها تحتوي على نظام ترفيه ومعلومات بشاشة تعمل باللمس مقاسها 10 بوصة وخاصية البلوتوث الأزرق وشحن الهواتف لاسلكيًا.
- خاصية الفرامل المانعة للانغلاق من النوع ABS وكشف النقاط العمياء على طول الطريق و كاميرا محيطية تعمل بزاوية 360 درجة مئوية تكشف كل الطريق أمام السائق.
أسعار شانجان CS35 موديل 2022 في السعودية
بالنسبة إلى أسعار السيارة فهي يتم احتسابها بحسب فئة كل موديل حيث أن فئة البلس تريند تبدأ من 54 ألف ريال سعودي بينما الفئة التي تليها وهي فئة البلس سمارت تبلغ أسعارها 58 ألف ونصف ريال سعودي أما الفئة بلس ليمتد سعرها 63 ألف و500 ريال سعودي.
عيوب شانجان CS35 موديل 2022
من أبرز عيوب سيارة شانجان موديل 2022م وفقًا لبعض الآراء من النقّاد أو المستخدمين ما يلي:-
- أداء السيارة ضعيف بعض السيارة وخاصة إذا تمت مقارنتها ببعض السيارات المنافسة.
- موثوقية السيارة ضعيفة قليلًا لأنها صينية المنشأ ولكنها مزودة بإمكانيات متطورة.
- عملية إعادة بيعها صعبة قليلًا لأن السيارة لا تحظى بتلك الشعبية التي تجعل العملية سهلة.
- المواد الداخلية داخل المقصورة رديئة الجودة وقماش المقاعد ليس بالجودة المطلوبة.
- عزل السيارة للموتور والصوت الداخلي ضعيف قليلًا إذ أنه قد يتسبب في حدوث ضوضاء داخلية.
- ثبات السيارة عن السرعات العالية ضعيف ويحدث بها بعض الاهتزازات والقماش سهل الاتساخ.
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