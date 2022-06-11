وحش الـsuv الجديدة سيارة شانجان CS35 احدث موديل بمواصفات خرافيه وامكانيات اسطورية

وحش الـsuv الجديدة سيارة شانجان CS35 إليكم أبرز مواصفات ومميزات سيارة شانجان CS35 2022 الصينية المتطورة، حيث أن هذه السيارة تم تصنيفها كواحدة من أفضل سيارات الـ suv من فئة السيارات الرياضية، هيكل السيارة جذاب جدًا ونال إعجاب الكثير من الأشخاص المهتمة في مجال السيارات وتم تصنيفها بأنها “برنسيسة السيارات” وما جعل عليها كل هذه الاهتمام لأنه نالت استغراب الكثير بسبب أنها منتج صيني وبكل هذه الإمكانيات والمواصفات المتميزة كما أن أسعارها مناسبة بالنسبة لإمكانياتها.

مواصفات سيارة شانجان CS35 2022

السيارة مزودة بشاحن توربيني سعة موتور السيارة تبلغ 1400 سي سي ويقتر بقير أوتوماتيكي يتكون من سبع سرعات.

تحتوي السيارة على خمس مقاعد ومزودة بفتحة من السقف بانورامية وتتكون من ست وسائد هوائية ويتم التحكم في المناخ بشكل أوتوماتيكي.

كما أنها تحتوي على نظام ترفيه ومعلومات بشاشة تعمل باللمس مقاسها 10 بوصة وخاصية البلوتوث الأزرق وشحن الهواتف لاسلكيًا.

خاصية الفرامل المانعة للانغلاق من النوع ABS وكشف النقاط العمياء على طول الطريق و كاميرا محيطية تعمل بزاوية 360 درجة مئوية تكشف كل الطريق أمام السائق.

أسعار شانجان CS35 موديل 2022 في السعودية

بالنسبة إلى أسعار السيارة فهي يتم احتسابها بحسب فئة كل موديل حيث أن فئة البلس تريند تبدأ من 54 ألف ريال سعودي بينما الفئة التي تليها وهي فئة البلس سمارت تبلغ أسعارها 58 ألف ونصف ريال سعودي أما الفئة بلس ليمتد سعرها 63 ألف و500 ريال سعودي.

عيوب شانجان CS35 موديل 2022

من أبرز عيوب سيارة شانجان موديل 2022م وفقًا لبعض الآراء من النقّاد أو المستخدمين ما يلي:-