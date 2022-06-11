نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ2500 ريال سيارات في الرياض مستعملة فيما فوق تُناسب أصحاب الدخل المحدود في المقال التالي

بـ2500 ريال سيارات في الرياض مستعملة بحالة جيدة وممتازة نقدم تشكيلة من ألمع السيارات وأشهرها مثل سيارات تويوتا وهيونداي وغيرها من السيارات الرائدة الأكثر شهرة في السعودية خاصة في مدينة الرياض، كما قدمنا من قبل من خلال مقالة سابقة أشهر السيارات المستعملة في جدة نستكمل من خلال تلك المقالة سيارات مستعملة تبدأ بسعر 2500 ريال في الرياض، يلجأ بعض المواطنون إلى شراء سيارات مستعملة من أجل التوفير في ظل غلاء الأسعار وفرض الضرائب المستمر، فا شراء سيارات جديدة قد يكون عبأ كبير على المواطن، ومن هذا الصدد نعرض في السطور القادمة باقة من السيارات المستعملة للبيع في الرياض. بـ2500 ريال سيارات في الرياض مستعملة تويوتا كرسيدا موديل ١٩٩٤ مستعملة من السيارات الفخمة العائلية ذات الطراز القديم سيارة سيدنا كبيرة محركها يسع ٣٥٠٠ سي سي مع ناقل حركة مانيوال سداسي الأسطوانات.

عدد المسافات المقطوعة أكثر من ٢٠٠ ألف كم.

عنوان تواجد السيارة في مدينة الرياض بمنطقة أُحد.

السيارة بحالة جيدة، بها بعض العيوب في الهيكل نتيجة للاستهلاك.

تحتوي على أكياس هوائية، مانع انغلاق الفرامل، مساعد فرامل، نوافذ ومرايات يدوية، راديو، بلوتوث، مشغل أسطوانات يدوية.

سعر تويوتا كرسيدا مستعملة في الرياض 2500 ريال. شيفروليه ماليبو ٢٠١٠ مستعملة سيارة سيدان عائلية متوسطة الحجم يبلغ سعة محركها 2500 سي سي مع ناقل حركة رباعي الأسطوانات، يولد قوة ١٦٩ حصان وعزم دوران ٢١٤ نيوتن، أتوماتيك.

عدد المسافات المقطوعة أكثر من 200 ألف كم.

عنوان تواجد السيارة في مدينة الرياض بحي الروضة.

يوجد بها فتحة سقف، أنظمة حماية متكاملة، وسائل وتجهيزات ترفيهية متوفرة.

سعر شيفروليه ماليبو مستعملة في الرياض 6 ألاف ريال. فورد لينكولن موديل ٢٠٠٥ مستعملة سيارة سيدان كبيرة الحجم عائلية، يسع محركها ٣٠٠٠ سي سي مع ناقل حركة أوتوماتيك سداسي الأسطوانات.

عدد المسافات المقطوعة أكثر من 200 ألف كم.

عنوان تواجد السيارة في مدينة الرياض بمنطقة الجزيرة.

السيارة بها كاميرا مراقبة خلفية، نوافذ ومرايات كهربائية، بلوتوث، راديو، أم بي ثري، مدخل يو اس بي، قفل مركزي، مكيف، 5 مقاعد من الجلد. كيا أوبريوس موديل ٢٠٠٨ مستعملة تأتي بمحرك سعته ٢٠٠٠ سي سي مع ناقل حركة أوتوماتيك رباعي الأسطوانات، سيارة عائلية كبيرة الحجم.

عدد المسافات المقطوعة ٢٠٠ ألف كم.

عنوان تواجد السيارة في مدينة الرياض بحي الأزهار.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج لا يوجد لها تاريخ مسبق للحوادث، ولا يوجد بها أي أعطال.

سعر كيا اوبريوس مستعملة في الرياض 8 ألاف ريال. عمر شويل - جدة بـ2500 ريال سيارات في الرياض مستعملة فيما فوق تُناسب أصحاب الدخل المحدود - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بـ2500 ريال سيارات في الرياض مستعملة فيما فوق تُناسب أصحاب الدخل المحدود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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