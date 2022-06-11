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الرياض - احمد صلاح - انخفاض مبيعات السيارات في كوريا الجنوبية بسبب نقص الرقائق الإلكترونية

شهدت مبيعات السيارات المستوردة في كوريا الجنوبية، انخفاضًا بنسبة 2.4% الشهر الماضي مايو 2022، مقارنًة بنفس الشهر بالعام الماضي 2021، حيث انخفضت تسجيلات السيارات المستوردة بنسبة 11% إلى 108.314 سيارة من 121.566 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهي الفترة من يناير إلى مايو.

ووفقًا لوكالة يونهاب الرسمية، فإن الرابطة الكورية لمستوردي وموزعي السيارات “KAIDA”، قد أكدت في بيان لها، أن عدد السيارات الأجنبية المسجلة حديثًا بلغ 23.512 وحدة الشهر الماضي، انخفاضًا من 24.080 وحدة قبل عام، وذلك يعود إلى استمرار نقص الرقائق في التأثير على إنتاج السيارات.

وقالت الرابطة إن الموديلات الثلاثة الأكثر مبيعًا الشهر الماضي كانت مرسيدس E350 4MATIC، و E250 من مرسيدس-بنز، وسيارة BMW 520 سيدان، حيث أن السيارات الألمانية شكلت 75% من السيارات المستوردة المباعة في رابع أكبر اقتصاد في آسيا الشهر الماضي.

شركات ألمانيا تسيطر على سوق كوريا الجنوبية

وأضافت “KAIDA” أن ثلاث علامات تجارية ألمانية وهي مجموعة فولكس فاجن كوريا، ومجموعة بي إم دبليو كوريا، ومرسيدس بنز كوريا، قد باعت مجتمعة 17.539 وحدة، بزيادة 7.1% من 16.381 في العام السابق، وفي المقابل انخفضت مبيعات العلامات التجارية اليابانية، هوندا موتورز وتويوتا موتور ولكزس، حيث تم بيع 1136 وحدة في الشهر الماضي، بانخفاض 44% من 2035 في العام الماضي.

واختتمت الرابطة أن العلامات التجارية المستوردة قد شكلت نسبة 20.46% من سوق سيارات الركاب الكورية في أبريل الماضي، حيث شهدت ارتفاعًا بنسبة 19.11% عن العام الماضي.