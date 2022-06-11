نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعارها رخصيه سيارات مستعملة للبيع في السعودية كيا وهيونداى وتويوتا باسعار تنافسية ومواصفات ممتازة في المقال التالي

اسعارها رخصيه سيارات مستعملة للبيع في السعودية يقدم سوق السيارات المستعملة داخل المملكة العربية السعودية حزمة من أفضل السيارات المتوفرة في عام 2022م، حيث نناقش في مقالنا اليوم أبرز وأفضل سيارات مستعملة في السعودية للبيع والتي تصل أسعارها إلى خمس آلاف ريال سعودي وهذا مبلغ في متناول يد محدودي الدخل والذين ليس في مقدرتهم شراء سيارة جديدة، وهذه الفئة من السيارات تجد عليها إقبال واسع بسبب أسعارها كما أنها متوفرة بإمكانيات جيدة وتنال إعجاب الكثير من الأشخاص الراغبين في الحصول على سيارة. سيارات مستعملة في السعودية للبيع 2022م 1. سيارة كيا أوبتيما 2013 مستعملة تنتمي إلى السيارات التي تعمل بخاصية الدفع الأمامي وليس الكلي.

المحرك يقترن بقير حركي أوتوماتيكي يتكون من ست سرعات.

طول السيارة 485 مللي متر وارتفاعها 146 مللي متر.

بينما يبلغ طول قاعدة عجلاتها 280 مللي متر وعرضها 183 مللي متر.

أقصى سرعة تصل إليها السيارة هي 210 كيلو متر لكل ساعة.

وزن السيارة يبلغ 1454 كيلو جرام.

لعمل مسافة 100 كيلو متر من السكون تحتاج السيارة مدة زمنية قدرها 9 ثواني.

سعرها في السوق 28 ألف ريال سعودي في مدينة الدمام والتواصل على الرقم. 2. سيارة إبيكا 2011 مستعملة متوفرة بسعر 12 ألف ريال سعودي في سوق المستعمل ولونها الخارجي أبيض.

سعة وحجم خزان البنزين يبلغ 8.5 لتر ووزن السيارة الكلي 1450 كيلو جرام.

كيلو جرام. اقصى سرعة تبلغها السيارة هي 190 كيلو متر في الساعة الواحدة. 3. سيارة هيونداي أكسينت مستعملة 2005 السعر المتوفرة به السيارة هو 4 آلاف ريال سعودي.

سعة المحرك تصل إلى 1300 سي سي.

لعمل 5500 لفة تلزم السيارة أحصنة عددها 72 حصان.

بينما لعمل 3600 لفة يصل أقصى عزم دوران للموتور حوالي 10.9 كيلو جرام.

السيارة لونها رصاصي وتتكون من أربعة أبواب وخمسة كراسي داخلية. 4. سيارة تويوتا كورولا 2007 مستعملة نوع هذه السيارة سيدان وتتميز بحجمها المتوسط.

طول السيارة يبلغ أربعة أمتار و39 مللي متر.

ارتفاع السيارة الكلي متر واحد و47مللي متر.

عرض السيارة الكلي متر و469 مللي متر.

بينما طول قاعدة العجلات مترين و6مللي متر.

يصل وزن السيارة إلى حوالي 1.091 كيلو جرام.

اللون الخارجي للسيارة رصاصي وسعره في سوق المستعمل 9 آلاف ريال سعودي.

تحتوي على خمس مقاعد وأربعة أبواب وقير حركي أوتوماتيكي. عمر شويل - جدة اسعارها رخصيه سيارات مستعملة للبيع في السعودية كيا وهيونداى وتويوتا باسعار تنافسية ومواصفات ممتازة - ثقفني

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