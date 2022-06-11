نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل سيارات للمتقاعدين براتب 1900 يصل إلى مليون ريال بموافقة فورية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بتوفير عدد كبير من الشركات السعودية الموثقة بمزاولة تقديم التمويل التأجيري للسيارات أو التمويل الشخصي أو التمويل العقاري، وأيضا البنوك السعودية الموثقة ب مزاولة تلك التمويلات والخدمات التي تهم المواطن السعودي والمقيم داخل المملكة، حتى يحصل كل فرد على ما يتمنى بغرض الترفيه أو العمل بذلك ليصنع مستقبل باهر ومتوهج، ويدخر من المال، وهناك بعض البنوك التي تقدم تمويلات لجميع الأفراد من الموظفين بالقطاع الحكومي أو الموظفين بالقطاع الخاص وأيضا المتقاعدين والعاطلين عن العمل من الرجال والنساء، والحصول على التمويل بسعر مناسب وقسط شهري بسيط.

تمويل سيارات للمتقاعدين

بأسهل الإجراءات الميسرة يمكنك أن تحصل على تمويل سيارات للمتقاعدين والموظفين أيضا بسعر مناسب وتقسيط شهري في متناول أيدي الجميع، شروط تمويل سيارة للعاطلين عن العمل، وبأسعار مخفضة، فقد قامت شركات سعدية عديدة بتوفير تمويل سيارات مستعملة بأقل راتب فإذا كان الراتب لا يقل عن 1900 ريال سعودي فيصلح لك أن تحصل على التمويل للمتقاعدين بموافقة فورية، سيارات بدون مقدم موديل 2022، وإذا كان الراتب الشهري 200 ريال فيمكن للموظفين أن يتقدموا للحصول على التمويل، وتمويل السيارات متاح للمواطنين السعوديين والمقيمين، بدون دفعة أولى ولا يحتاج إلى كفيل.

مميزات التمويل التأجيري للسيارات

يصل مبلغ التمويل إلى مليون ريال.

فترة سداد حتى 60 شهرا.

متاح للموظفين والمتقاعدين من المقيمين والسعوديين.

بدون تحويل الراتب أو بتحويل الراتب أيهما يتفق مع العميل.

لا يحتاج إلى كفيل بشرط سلامة السجل الائتماني.

يدعم خدمات ما بعد البيع مثل تفويض سائق أو خدمة السداد المبكر، ونقل الملكية ووثيقة تأمين.

متطلبات الحصول على التمويل

يتطلب بعض الأوراق التي تساعدك في الحصول على التمويل التأجيري للسيارات بموافقة فورية هو أن تقم بتقديم المستندات المطلوبة من الهوية الوطنية، وصورة من رخصة القيادة، كشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر، خطاب تعريف بالراتب، سيارة مستعملة بقسط 857 ريال موديل 2020، ومن أهم الشركاء المعتمدين لدى شركة إمكان الإلكترونية هم ( كيا، شيري، نيسان، بي أم دبليو، ميني، لاند روفر، هيونداي، فورد، أم جي) ويمكنك أن تحصل على أكثر من سيارة ويصل حتى ثلاث سيارات، والسيارات داخل التمويل للجديدة والمستعملة، ولكن يجب أن لا يقل العمر عن 20 عاما وحتى 70 عاما.

خطوات التقديم لطلب تمويل السيارات

إليك ثلاثة طرق حتى تحصل على تمويل السيارات في أسرع وقت، الأولى عن طريق الدخول إلى الموقع الإلكتروني للشركة وطلب الحصول على التمويل التأجيري للسيارات وملئ استمارة طلب المنتج، أو من خلال تطبيق إمكان على الجوال وإتباع الخطوات المطلوبة وإرفاق كافة المستندات، أو الاتصال على رقم خدمة العملاء المجانية 8001240251 من الثامنة صباحا وحتى الثانية عشر بعد منتصف الليل داخل المملكة العربية السعودية حتى تحصل على السيارة.