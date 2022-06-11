أحصل عليها الآن سيارة محدودي الدخل ..أهم مواصفات سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 suzuki s presso ومميزاتها الجبارة وأسعارها ولا في الأحلام

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مواصفات سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 suzuki s presso ومميزاتها الجبارة، يبحث الجميع عن سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 اهم مواصفاتها ومميزاتها وأسعارها الجبارة حيث أنها من السيارات الرائعة التي لها مواصفات لا مثيل لها، فهي تجعلك تقوم بقيادة مركبة بشكل مميز للغاية، فهي تتجمل الطرقات المتعرجة والصعبة، وهي منتشرة في الأسواق السعودية بشكل كبير، لذلك سنحاول أن نوافيكم باهم التفاصيل عنها فتابعونا. مواصفات سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 suzuki s presso المحرك الخاص بالسيارة تم تصميمه بشكل رائع للغاية، حيث أن السعة الخاصة به تبلغ 1000 سي سي تيربو.

وهذا ما يولد قوة كبيرة يبلغ مقدارها سبعة وستون حصان.

كما أن أكبر عزم للدوران الخاص بهذه السيارة يبلغ 90 نيوتن لكل من ترن وقد تم طرح هذه السيارة الرائعة من خلال ناقل للحركة يعمل بطريقة أوتوماتيكية.

وهو لا يعتبر ناقل الحركة يدوي، كما أن النقطة الخاصة بثبات السيارة تصل التسارع الخاص بها إلى 14,3 ثانية لكل مائة كيلو متر.

وهذا من المميزات الفريدة الموجودة في المركبة، ويضاف إلى هذا أن مساحة الشنطة الخاصة بالسيارة تصل السعة الخاصة بها إلى 239 لتر. مميزات سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 هذه السيارة الرائعة تدعم نظام إيه بي إس، وهو يعطي السيارة مكابح لا تقبل الانغلاق.

وهو يبقى معك بشكل مستقر بالابتعاد عن سرعة السيارة، وهذا لا يعرضها للحوادث.

ويضاف إلى ذلك التصميم للوسائد الهوائية الرائعة، حيث أن هذا يمنح سائق السيارة حماية وامان كبيير.

لذلك لا تترددوا يف تجربة هذه المميزات الرائعة التي توفرها السيارة، وهي لا يوجد مثيل لها في الوطن العربي. سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 أسعارها الجبارة يصل سعر سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 في المملكة العربي السعودية خمسة وثلاثون ألف ريال سعودي .

في المملكة العربي السعودية خمسة وثلاثون ألف ريال سعودي . وهذا سعر مناسب للكثير من مالكي السيارات بالنظر إلى المميزات الرائعة التي تتمتع بها السيارة لذلك لا تترددوا في الحصول عليها وتجربتها، فهي مميزة للغاية.

وهي تعتبر من افضل السيارات الموجودة في الأسواق السعودية، كما إنها تتميز بإمكانيات لا يمكن أن تتطابق مع هذا السعر في أي سيارة أخرى. عمر شويل - جدة أحصل عليها الآن سيارة محدودي الدخل ..أهم مواصفات سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 suzuki s presso ومميزاتها الجبارة وأسعارها ولا في الأحلام - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحصل عليها الآن سيارة محدودي الدخل ..أهم مواصفات سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 suzuki s presso ومميزاتها الجبارة وأسعارها ولا في الأحلام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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