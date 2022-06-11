دراجة هوندا كوفي ريسر النارية بالإمارات للبيع مستعملة مواصفات ممتازة سعر أقل

دراجات هوندا كوفي ريسر النارية بالإمارات للبيع مستعملة في سوق المركبات طرحت عدد من الدراجات النارية في دبي وغيرها من موديل كوفي ريسر وغيرها ولكن العدد المطروح محدود والسعر المنخفض من أكثر من يميز عروض بيع الدرجات النارية، حيث يوجد شريحة كبيرة من الناس يرغبون في شراء درجة نارية بالإمارات بشكل عام وبالأخص من دبي، وسوق المركبات بدبي كبير فتجد به السيارات والمركبات الخفيفة والثقيلة وكل ما ترغب في شراءه سواء جديد أو مستعمل، وزاد الفترة الأخيرة البحث عن أماكن بيع الدراجات النارية بشكل ملحوظ بسبب الأحداث الهامة التي تشهدها الإمارات العربية المتحدة من معارض ومهرجانات مهرجان الدراجات بالإمارات وكاستم شو بالإمارات وخاصة معرض دبي الدولي للسيارات، كلها تندرج بها الدراجات النارية، ومع البحث جمعنا لكم عروض لبيع درجات نارية كوفي ريسر بأسعار مخفضة تلبي رغبتك في إقتناء دراجة نارية للطرق الوعرة والتنقل السريع ما بين الطرقات.

دراجة هوندا كوفي ريسر النارية بالإمارات للبيع مستعملة

لكي تختار دراجة نارية لابد من التنبه بأن يكون طراز مناسب لاستخدامك ولرحلاتك، والمشاوير العادية استخدام دراجة نارية خفيفة الوزن، دراجة نارية للطرق الوعرة ننصحك لاقتناء دراجة رياضية أو مروحية أو كوفي ريسر أو دراجات كهربائية.

دراجة هوندا Cbr 1000 rr للبيع مستعملة موديل 2021

الدراجة النارية هوندا Cbr 1000 rr متواجدة في إمارة العين. الدراجة Honda حالتها العامة ممتازة جدا. تم صنع الدراجة هوندا في عام 2021 واستخدامها في نفس العام. عداد الممشى الدراجة عدد الكيلومترات لها قليل. دراجة نظيفة الاستخدام لا يوجد بها عيوب محرك متميز جدا. سعر الدراجة هوندا تبلغ نحو 30.000 درهم إماراتي.

دراجة هوندا CBR 600 موديل 2012 للبيع مستعملة

في إمارة الشارقة بالتحديد في منطقة الخان دراجة هوندا 2012 للبيع. عداد الممشى الدراجة الكيلو مترات من 30.000 إلى 39.999 كيلو متر. سعة محرك الدراجة المعروضة للبيع 600 – 749. حالة الدراجة العامة ممتازة جدا سبب البيع عدم الحاجة. سعر الدراجة هوندا Honda 2012 كاش 19.500 درهم إماراتي.

دراجة نارية بشراع للبيع هوندا موديل 2012 مستعملة