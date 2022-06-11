السيارة الرياضية الجبارة....سيارة ايولوس A30 أحداث مواصفاتها ومميزاتها وأسعارها الجبارة

سيارة ايولوس A30 ،تعد سيارة ايولوس a30 من السيارات الصينية التي تم الإعلان عنها من قبل الوكيل المحلي للعلامة التجارية دونج فينج، وتدخل سيارة ايلوس a30 ضمن سيارات السيدان المدمجة وتأتي السيارة بمجموعة من المواصفات والمميزات الرائعة التي تجذب لشرائها الكثير من العملاء، مثل احتوائها على محرك جيد وتوفيرها الكبير في استهلاك الوقود والتجهيز الداخلي عالي الجودة ونستعرض معكم أهم مواصفات السيارة ومميزاتها وأسعارها.

سيارة ايولوس A30

مواصفات سيارة ايلوس a30

تعمل سيارة ايولوس a30 من خلال محرك رباعي الأسطوانات تبلغ سعته 1500 سي سي تربو.

ينتج المحرك أثناء العمل قوه تصل إلى 150 حصان ويقدر عزم للدوران 230 نيوتن لكل متر.

ومن أهم مواصفات السيارة باستهلاكها المنخفض للوقود حيث تستهلك 6.4 لتر بنزين لقطع مسافة تصل إلى 100 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة يعمل أوتوماتيكياً وهو مزود بست سرعات متنوعة

مميزات سيارة ايولوس A30

تحوي سيارة ايلوس a30 العديد من التجهيزات الفخمة حيث تحتوي على فتحة سقف بانوراميه.

يمكن أيضا دخول السيارة بدون مفتاح وتشغيلها عن بعد.

تحتوي على ميزات تشغيل المحرك عن طريق البصمة.

تتميز بنظام إضاءة عالي الجودة حيث أن مصابيحها تعمل بتقنية الليد.

تحتوي على كاميرا خلفية.

يمكن تحريك مقعد السائق كهربائيا في عدة اتجاهات متنوعة.

مقاعد السيارة مصنوعة من الجلد الفاخر تعطي راحة ومتعة على الركاب أثناء الرحلة.

يوجد بها مكيف هواء لضبط حرارة الجو.

تحتوي على مرايا كهربائية مزودة بخاصية التسخين.

توجد بها العديد من خيارات القيادة يمكن للسائق اختيار الأفضل من بينها.

السيارة متاحة في السوق بعدة ألوان يمكن الاختيار من بينها لإرضاء جميع الأذواق مثل الأبيض والأحمر القاتم.

وسائل الأمان بسيارة ايولوس a30

تحتوي السيارة على أربع وسائد هوائية لحماية السائق والركاب من الاصطدام.

على أربع وسائد هوائية لحماية السائق والركاب من الاصطدام. زودت بنظام الفرامل المانعة للانزلاق.

تحتوي على نظام الثبات الإلكتروني.

يوجد بها خاصية مساعده الجر.

تشتمل على نظام لقياس الضغط في إطارات السيارة.

كما يوجد بها نظام تثبيت مقاعد الأطفال.

أسعار سيارة ايولوس 30A

يبدأ سعر سيارات ايلولوس a30 في السوق السعودي للفئة الأولى من 57.300 ريال سعودي، أما الفئة الثانية بسعر 64.300 ريال سعودي.