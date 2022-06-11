أحصل على سيارت تويوتا كولارا 2022 بالتقسيط..ب900 ريال وبدون مقدم أرخص عروض تقسيط سيارة تويوتا كولارا 2022 من عبد اللطيف جميل

أرخص عروض تقسيط سيارة تويوتا كولارا 2022 من عبد اللطيف جميل، تمتع الآن بأرخص عروض تقسيط سيارة كورولا 2022 لمدة 60 شهر من خلال معرض عبد اللطيف جميل بمميزات ومواصفات جبارة، وتعد سيارة تويوتا كرولا من أفضل أنواع السيارات اليابانية التي توجد في الأسواق العالمية وكذلك المحليةـ لذا يرغب فئة كبيرة من الأشخاص بالحصول عليها، ولكن يوجد معظم الأشخاص الذين لا يكون لديه أموال كافية للحصول عليها، فهم يرغبون في الحصول على تقسيط سيارة تويوتا كورولا بأقل الأسعار 2022 وهذا بسبب مميزاته المذهلة، حيث أنه قد تم تصميمه بشكل احترافي حتى تكون مناسبة لكافة الطرق والأماكن فلا تتردد أبدًا بالحصول عليها بأفضل الأسعار.

أرخص عروض تقسيط سيارة تويوتا كولارا 2022

توفر لكم معارض عبد اللطيف جميل التي توجد بداخل المملكة العربية السعودية بأرخص عروض التقسيط على سيارة تويوتا كورولا والتي تتمثل في الآتي:ـ

هي مجموعة من الأقساط يتم سدادها على مدار 60 شهر وقد يبلغ قيمة القسط الشهري نحو 900 ريال سعودي.

على أن تكون الدفعة الأولى التي يجب سدادها للسيارة تقدر بقيمة 27,164 ألف ريال سعودي.

مطلوب سداد دفعة أخيرة للحصول على السيارة بنحو 31,720 ريال سعودي.

يعني ذلك أن سعر السيارة الكلي قد يبلغ نحو خلال فترة التقسيط قد يبلغ نحو 127,014 ألف ريال سعودي.

ويتم إضافة مصاريف إدارية يتم تقديرها بسعر يبلغ نحو 79,300 ريال سعودي.

أهم مواصفات ومميزات سيارة تويوتا كورولا 2022

تتسم سيارة تويوتا كورولا 2022 بالكثير من المواصفات القياسية والمزايا والتي تتمثل بالآتي:ـ