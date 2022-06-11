الصيني مبقاش أى كلام شوف سعر ومواصفات سيارة فور ثينج 5 T إمكانيات هائلة

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مواصفات وسعر سيارة فور ثينج 5 T ظهرت السيارة الصينية فور ثنج 5 T 2022 الجديدة في جميع الأسواق العربية داخل الوطن العربي، حيث أنها تحمل العديد من الصفات والإمكانيات الرائعة سواء في تصميمها الخارجي ااجذاب أو في إمكانياتها الفريدة حيث أنها لها عده الوان جذابة وجميلة تناسب جميع الأذواق فإنها صمم منها اللون الأحمر والأبيض والأسود والزهري والأزرق الداكن كي تناسب جميع الأذواق وعلى الرغم من أن إمكانياتها كثيرة ومتعددة بجانب تصميمها الخارجي الأنيقة المتعددة أيضاََ سعرها مغري لشرائها في الحال.
سعر السيارة فور ثينج 5 T
سعر السيارة فور ثينج 5 T يتسائل عنها الكثير حيث أنها أبهرت الجميع فلذلك يكثر البحث عن سعر السيارة وفي هذه الفقرة نتناول الحديث عن سعر السيارة فور ثينج 5 T سواء في الأسواق المصرية أو في الأسواق السعودية وهو كالتالي:
- سعر السيارة فور ثينج 5 T داخل المملكة العربية السعودية فهو يبدأ من 95900 ريال سعودي شامل الضريبة المبيعات.
- سعر السياره فور ثينج 5 T داخل جمهورية مصر العربية يبدأ من 490,000 جنيه.
مواصفات السيارة فور ثينج T5
أما عن التصميم الرائع للسيارة فور ثينج 5 T سواء التصميم الخارجي أو التصميم الداخلي حيث أنها تملك الكثير من المميزات وااصفات الرائعة وسوف نتحدث بالتفصيل عن تصميماتها وهي كالتالي :
- التصميم الداخلي للسيارة فور ثينج 5 T
- تصميمها الداخلي فريد وجميل يناسب الأذواق العصرية حيث أنها تمتلك السيارة فور ثينج 5 T وسائد هوائية لمنع التصادم
- لحماية الراكب في حالة الحوادث والتصميمات كثيرة للسيارة ورائعة ومن أهمها:
- مقاعد السيارة من جلد نابا طبيعي.
- مكيف هوائي أمامي وخلفي للسيارة.
- فلتر لتنقية الهواء داخل السيارة.
- شاشة لمس ذكية للسيارة.
- السيارة تحمل تقنية الأندرويد أوتو.
- السيارة تحمل تقنية أبل كار بلاي.
- السيارة لها سقف بانوراما وأنها لا إنارة جانبية داخلية.
- لها نظام قيادة إقتصادي و رياضي أيضاََ.
- التصميم الخارجي لسيارة فور ثينج T5
- السيارة فور ثينج 5 T لها تصميم خارجي أنيق وجذاب وغير ذلك أنها متعددة الألوان حيث أنها يتواجد منها اللون الأحمر والأبيض والأسود والزهري والأزرق الداكن وغيرها من التصميمات الخارجية الكثيرة ومن أهمها:
- عجلات السيارة فور ثينج T5 مقاس 19 انش.
- لها كشافات ضبط خلفية.
- لها أنوار خلفية متسلسلة ومتصلة.
- لها مصباح ذات LED كامله.
- لها جناح خلفي رياضي.
- طول السيارة فور سينج 5 T يبلغ 4565 ملم وأرتفاعها يبلغ 1690 ملم وعرضها يبلغ 1860 ملم.
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