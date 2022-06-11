الصيني مبقاش أى كلام شوف سعر ومواصفات سيارة فور ثينج 5 T إمكانيات هائلة

مواصفات وسعر سيارة فور ثينج 5 T ظهرت السيارة الصينية فور ثنج 5 T 2022 الجديدة في جميع الأسواق العربية داخل الوطن العربي، حيث أنها تحمل العديد من الصفات والإمكانيات الرائعة سواء في تصميمها الخارجي ااجذاب أو في إمكانياتها الفريدة حيث أنها لها عده الوان جذابة وجميلة تناسب جميع الأذواق فإنها صمم منها اللون الأحمر والأبيض والأسود والزهري والأزرق الداكن كي تناسب جميع الأذواق وعلى الرغم من أن إمكانياتها كثيرة ومتعددة بجانب تصميمها الخارجي الأنيقة المتعددة أيضاََ سعرها مغري لشرائها في الحال.

سعر السيارة فور ثينج 5 T

سعر السيارة فور ثينج 5 T يتسائل عنها الكثير حيث أنها أبهرت الجميع فلذلك يكثر البحث عن سعر السيارة وفي هذه الفقرة نتناول الحديث عن سعر السيارة فور ثينج 5 T سواء في الأسواق المصرية أو في الأسواق السعودية وهو كالتالي:

سعر السيارة فور ثينج 5 T داخل المملكة العربية السعودية فهو يبدأ من 95900 ريال سعودي شامل الضريبة المبيعات.

سعر السياره فور ثينج 5 T داخل جمهورية مصر العربية يبدأ من 490,000 جنيه.

مواصفات السيارة فور ثينج T5

أما عن التصميم الرائع للسيارة فور ثينج 5 T سواء التصميم الخارجي أو التصميم الداخلي حيث أنها تملك الكثير من المميزات وااصفات الرائعة وسوف نتحدث بالتفصيل عن تصميماتها وهي كالتالي :