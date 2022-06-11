سيارات استعمال بالمملكة انواع مختلفة واقتصادية فبادر بالتقديم

بعد زيادة أسعار السيارات هذه الزيادة الجنونية يلجأ الكثير من الأشخاص إلى البحث عن السيارات المستعملة التي تكون بحالة جيدة وبمواصفات تقارب السيارات الجديدة.

ولكن أقل منها بكثير في السعر ولذلك سوف نستعرض معا أهم ماركات السيارات المستعملة داخل المملكة العربية السعودية وبأسعار تناسب الجميع مع إمكانية التقسيط لبعض أنواع السيارات.

أنواع مختلفة من السيارات للبيع في السعودية

هناك كثير من انواع السيارات التي يتم الاستغناء عنها عن طريق ملكيها ويتم عرضها للبيع كسيارات مستعمله بماركات ومواصفات مختلفة ونقدم لكم انواع مختلفة من هذه السيارات.

للبيع سيارة تويوتا كورولا مستعملة موديل 2017:

تأتي السيارة تويوتا كورولا بناقل حركة أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة بلغ 85000 كيلو متر.

السيارة تويوتا كورولا موجودة في مدينة جدة.

اللون الخارجي للسيارة تويوتا كورولا أبيض.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كورولا البنزين.

السيارة بها مكيف وريموت كونترول ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية.

السيارة بها باور ومشغل دي في دي وراديو كاسيت وجنوط.

تتميز السيارة بهيكل سليم جدا استعمال خفيف بحالة الجديدة جدا.

السيارة تويوتا كورولا موديل 2017 مستعملة بسعر 14000 ريال سعودي.

يمكنك الحصول على السيارة عن طريق الاتصال على الأرقام التالية:

0594255437 أو 00966594255437.

للبيع سيارة هيونداي إلنترا مستعملة موديل 2017: