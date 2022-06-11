“أمتن سيارة ياباني” مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر اليابانية وأسعارها

تعد سيارة تويوتا فورتشنر سيارة يابانية الصنع ويتم تصديرها إلى الأسواق المصرية وذلك الجيل الثاني لها، ويقومون بتجميع قطع الغيار لها محليا داخل الدولة، ويكون لهذه السيارة ثلاث فئات وأنواع من المحرك ويعد أول نوعين من المحرك له سعة 2700 سي سي ولكن النسخة الأولى ذات دفع خلفي أما الثانية فهى دفع رباعي، ويعد النوع الثالث من المحرك له سعة 4000 سي سي وتعد أيضا دفع رباعي، فيوجد فئتين من سيارة تويوتا فورتشنر 2022 ويعد ثمن الفئة الأولى تويوتا فورتشنر smart هو 890000 جنية، أما الفئة الثانية من السيارة تويوتا فورتشنر Elegance ثمنها يصل إلى 1040000 جنية، وتكون سعة السيارة 2.7 لتر وتعد قوة الموتور 2694 سي سي وتصل إلى 163 قوة حصان، ونظام الفرامل أتوماتيك وتصل إلى ستة سرعات ويوجد بها الدفع الخلفي، يوجد بها وسائل أمان عديدة مثل الوسائد الهوائية ونظام تحكم استثنائي وبها نظام حساس للمراقبة، تابع معنا ما يلي لمعرفة المزيد عن سيارة تويوتا فورتشنر.

مميزات سيارة تويوتا فورتشنر اليابانية

تعد السيارة ذات شكل راقي وتصميم قوي وممتاز من الخارج.

يوجد بالسيارة مساحة للرؤية واضحة وواسعة.

تعد من السيارات الواسعة التي تليق بالعائلات فهى مريحة من الداخل ومناسبة لعدد كبير.

تحتوي على خزان بنزين بها كبير.

تحتوي على مساحة كبيرة للتخزين والشنطة الخلفية لها كبيرة.

ترتفع السيارة عن الأرض مساحة كبيرة ومناسبة تناسب الشوارع المنحدرة والمطبات المرتفعة.

يوجد بداخلها تكييف قوي به أنظمة جيدة لا تؤثر مطلقا عند التشغيل على محركات السيارة أو قوتها.

عيوب سيارة تويوتا فورتشنر اليابانية