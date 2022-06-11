بي أم دبليو اكس 1 BMW X1 2023 المواصفات الداخلية والخارجية والأسعار

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عمر شويل - جدة تعتبر بي أم دبليو اكس 1 BMW X1 2023 من السيارات الحديثة التي نالت إعجاب الكثيرين من محبي السيارات القوية ذات السرعة الكبيرة، وتمتاز السيارة بكونها الأفضل من حيث الصلابة والمظهر الخارجي المتميز إلى جانب المساحة الداخلية الكبيرة والكثير من المواصفات الداخلية والخارجية الرائعة التي تجعلها اختيار العملاء الأول إلى جانب سعرها المثالي، كما أنها أمنة تماما على الركاب نظار لما تتمتع به من أنظمة حماية.

بي أم دبليو اكس 1 BMW X1 2023

تتمتع سيارة بي أم دبليو اكس 1 بالمواصفات المثالية التي تجعلها الأكثر مبيعا لمحبي السفر والرحلات حيث أنها ذات محرك ذو سعة 2 لتر يولد قوة 228 حصان كما أن لها عزم دوران 349 نيوتن متر، وتتوفر السيارة بأكثر من فئة في الأسواق تتمتع كل فئة بمواصفات مختلفة وسرعة عالية، ولا شك في أن السيارة تعد الأنسب بالنسبة إلى الرحلات والسفر لمسافات طويلة نظرا لما تتمتع به من مواصفات خارجية وداخلية.

مواصفات BMW X1 2023 من الخارج

تتمتع السيارة من الخارج بمواصفات كثيرة أهمها أن مساحة الإطارات 21 أنش وهذا يساعد في السير في أصعب الأماكن والقدرة على الثبات العالي، كما نجد السيارة تحتوي على مصابيح إنارة عالية الكفاءة حيث أن بها مصابيح ليلية وأخرى ضبابية تتيح للسائق الرؤية في أصعب الأماكن المظلمة، يتوفر من السيارة أكثر من لون لتناسب مختلف الأذواق إلى جانب كونها تتواجد بقوة دفع أمامي وهناك طراز أخر بقوة دفع رباعي.

تصميم بي أم دبليو اكس 1 من الداخل

نجد سيارة بي أم دبليو اكس 1 من الداخل بمساحة كبيرة ومقاعد جلدية رائعة تعطي راحة كبيرة للركاب، إلى جانب كونها تتمتع بوجود نظام حماية عالي الكفاءة حيث توجد إنذارات لمنع السرقة وأخرى للحماية من الاصطدام وأيضا تعمل الفرامل بشكل ذاتي لمساعدة السائق في التحكم في السرعة وتجنب حدوث حوادث، ومن الجدير بالذكر أن السيارة بها شاشة وسائط داخلية بمساحة 9 بوصة وأخرى متصلة بالكاميرا الخلفية لسهولة متابعة الطريق الخلفي مع دعم الاتصال بالبلوتوث والواي فاي.

سعر بي أم دبليو اكس 1 2023

تعتبر سيارة بي أم دبليو اكس 1 الطراز الأول من تلك الفئة حيث تتواجد في الأسواق إلى الطراز السابع ونجد أن سعرها يبدأ من 38 ألف دولار أمريكي للدفع الأمامي بينما الدفع الخلفي فإن سعره 40 ألف دولار أمريكي بما يعادل 150 ألف ريال سعودي ويعادل 748 ألف جنية مصري، وتختلف الأسعار حسب الطراز، والكماليات المطلوبة.