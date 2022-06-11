أشهر السيارات اليابانية.. سيارة تويوتا كورولا كروس 2022 بمواصفات وسعرها المذهل في السعودية والدول العربية

تعد سيارة تويوتا كورولا كروس 2022 من أشهر السيارات في المملكة العربية السعودية اليابانية الصنع بإنتاج أفضل السيارات من حيث المظهر الخارجي والمعدات القياسية، وأهم مواصفات السيارة ومميزاتها وأسعارها موديل مميز ذو شكل جميل وتصميم خارجي ممتاز، وتحتوي أيضًا على مجموعة من التقنيات المتطورة التي تساعد السائق في ممارسة الفخامة، واشتهرت تويوتا بإنتاج السيارات ذات المحركات القوية والسرعات العالية، ووجدنا السيارة في قائمة السيارات ذات المحركين للبيع وهي بلا شك من أشهر الموديلات وتتمتع تويوتا كورولا كروس بالعديد من المواصفات الداخلية والخارجية

مواصفات تويوتا كورولا كروس 2022

تعمل تويوتا كورولا كروس 2023 بمحرك هجين سعة 2 لتر ينتج 199 حصانًا.

المحرك الثاني بسعة 42 حصان ويعمل بالدفع الخلفي.

تم تجهيز تويوتا كورولا كروس بنظام أمان عالي الفعالية ونظام إضاءة معاصر والعديد من ميزات الترفيه مما يجعلها سيارة مرغوبة لمجموعة واسعة من العملاء.

لديه إطارات صلبة تسمح له بالركض بانتظام على مجموعة متنوعة من الطرق المتعرجة.

بها نظام اضاءة يعمل في جميع ظروف الاضاءة بما في ذلك النهار والليل والضباب.

لديها عدد من ميزات الأمان بما في ذلك أجهزة الإنذار ضد السرقة والاصطدام.

يحتوي على نظام صوتي متطور مع مكبرات صوت عالية الجودة

مميزات تويوتا كورولا كروس هي:

تتميز تويوتا كورولا كروس بعدد من الميزات التي تميزها عن السيارات الأخرى بما في ذلك:

يبلغ طول السيارة 4460 ملم وارتفاعها 1620 ملم وعرضها 1،825 ملم. يبلغ طول قاعدة العجلات 2،640 ملم. تبلغ قوة محرك السيارة 169 حصانا ويزاح 2000 سم مكعب، وهي مكونة من أربع أسطوانات أيضًا. أقصى عزم دوران للسيارة 203 نيوتن متر وقدرة قطرها 680 كجم. يبلغ حجم إطارات العجلات العادية ومساحة الشحن 17.8 قدمًا مكعبًا. هذه السيارة متوفرة في مجموعة متنوعة من الألوان، بما في ذلك الأبيض والأسود والأحمر والأزرق.

سعر سيارة تويوتا كورولا 2022 في السعودية وبعض الدول