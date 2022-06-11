تويوتا فور رنر Toyota 4runner 2023 الصور والمواصفات والأسعار

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عمر شويل - جدة تويوتا فور رنر Toyota 4runner 2023 ، تمتاز سيارات شركة تويوتا اليابانية بالجودة والمظهر الخارجي المتميز والإمكانيات الداخلية المتطورة، ولهذا نجد احدث إصدارات تويوتا السيارة تويوتا فور رنر بها مواصفات كثيرة داخلية وخارجية تجعلها اختيار العملاء الأول إلى جانب سعرها المثالي بالنسبة لمميزاتها، كما نجد السيارة تتمتع بنظام حماية لا مثيل له وتعد من أروع سيارات الدفع الرباعي وتمتاز بالمحرك القوي والسرعة المثالية ولكنها محدودة النسخ.

تويوتا فور رنر Toyota 4runner 2023

تتعدد مواصفات 4runner من الداخل والخارج إذ أنها تأتي بمحرك قوي بسعة 4 لتر يولد قوة 270 حصان مما يصل بعزم الدوران إلى 337 نيوتن متر، ونجد السيارة أيضا تأتي بإطارات قوية تمكنها من السير في أصعب الأماكن وتعطي للسائق حرية التحرك إلى جانب التعامل الاوتوماتيك بالسيارة يجعلها سهلة الاستخدام، لذلك نجد السيارة مطلب للكثير من محبي القوة والصلابة والسرعة.

مواصفات Toyota 4runner من الخارج

تتمتع السيارة من الخارج بمظهر مثالي يجذب الأنظار وإطارات بمساحة 17 أنش إلى جانب المصابيح والإضاءة التي تعطيها فهي تنير أصعب المناطق والأكثر ظلمة إلى جانب وجود مصابيح ضبابية، بجنب كل هذا نجد السيارة تتمتع بنظام فائق للحماية حيث بها إنذار لمنع السرقة وبها أيضا إنذار لتجنب التصادمات مع وجود كاميرا خلفية تتصل بشاشة وسائط داخل السيارة وهذا يتيح للسائق التمكن من متابعة الطريق الخلفي بكل سهولة.

تصميم تويوتا فور رنر من الداخل

تحتفظ تويوتا فور رنر بطابع خاص لها إذ أن لها مواصفات داخلية رائعة فهي تحتوي على مقاعد مريحة سهلة الحركة في أكثر من اتجاه بشكل أوتوماتيك، كما أنها تحتوي على عدة وسائط مختلفة مثل الشاشة في منتصف السيارة التي تدعم اتصال البلوتوث واليو أس بي وأيضا أجهزة الاندرويد والايفون، ونجد أيضا السيارة ذات مساحة داخلية كبيرة إلى جانب وجود راديو ونظام ملاحة لتسهيل عملية القيادة وتأتي الفرامل مانعة الانغلاق مع وجود وسائد هوائية بمقاعد الركاب لتجنب خطر الإصابة إذ وقع حادث، وذلك يجعل السيارة ذات نظام أمان متكامل.

سعر تويوتا فور رنر 2023

يبدأ السعر في الأسواق من 146 ألف ريال سعودي، وهذا السعر يعادل 39 ألف دولار أمريكي، ونجد سعرها بالعملات المصرية يعادل بالنسبة للفئة الأولى 830 ألف جنية مصري نظرا لما تتمتع به من مواصفات مثالية وسرعة كبيرة وقوة هائلة فهي الأفضل بين إصدارات السيارات لعام 2023 وتنافس بقوة.