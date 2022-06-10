نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برادو حالات رخيصة تبدأ من 30 ألف ريال وأقل.. برادو رخيصة 100% في المقال التالي

تعد جيب برادو سيارة قوية وقادرة على خوض مختلف أنواع المغامرات في كافة أنواع الطرق سواء الوعرة أو داخل المدينة، وتمتلك السيارة قوة دفع قوية تقدر بـ161 في موديل 2022، ورصدنا من خلال هذه المقالة حالات رخيصة من السيارة المشار إليها إذا كنت تبحث عن سيارة تويوتا من نوع برادو عليك متابعة قراءة هذا الموضوع. برادو حالات رخيصة تبدأ من 30 ألف ريال وأقل.. برادو رخيصة هناك سيارة برادو في الشرقية موديل 2005، السيارة بقير عادي يدوي.

وفي الوقت نفسه السيارة بحالة بودي مقبولة والممشى الخاص بها هو 283 ألف كيلومتر.

السيارة تحتوي على دبل والملاحظة في البودي هو الكبوت حيث تم تغيره بعدما انفتح أثناء القيادة من الهواء.

أيضا السيارة 4 سلندر، استثماره السيارة منتهي من عام 1435.

سعر السيارة حدود الـ30 ألف ريال قابل للتفاوض.

حالة زجاج السيارة من الأمام والخلف والأبواب بدون ملاحظات إطلاقا ويعمل بشكل جيد. سيارة تويوتا prado رخيصة أقل من 30 ألف ريال السيارة تتواجد في أبها، موديل السيارة هو 2004، حالة السيارة مستعملة استعمال جيد.

وفي الوقت نفسه وقود السيارة هو البنزين، ممشى السيارة 194 ألف كيلومتر.

سعر السيارة هو 28 ألف ريال سعودي وحالة السيارة من الخارج مقبولة، لون السيارة فضي لامع.

حالة الجنوط والكفرات بحالة جيدة بتقييم 8 من 10 وليست هناك أي حاجة للتعديل أو التجديد.

مرايا السيارة الجانبية بحالة ممتازة وتؤدي وظيفتها بدون أي ملاحظات.

وفي الوقت نفسه حالة صالون السيارة من الداخل ليست بحاجة إلى تعديل أو تجديد.

ممشى السيارة هو 400 ألف كيلومتر. سيارات تويوتا جيت prado بأسعار مفاجأة في السعودية هناك سيارة أخرى برادو في الطايف، موديل السيارة هو 2004، قير السيارة اتوماتيكي.

وفي الوقت نفسه ممشى السيارة هو 320 ألف كم، السيارة تحتوي على أبواب كهرباء.

كذلك تحتوي على فتحة ثلاجة مكيف مركزي وكذلك مراتب الكراسي جلد بالكامل على الـ6 كراسي.

وفي الوقت نفسه سعر السيارة هو 23 ألف و500 ريال سعودي.

حالة مصابيح السيارة الأمامية بحاجة إلى تلميع بالإضافة إلى حالة البودي بدون ملاحظات من الخارج. عمر شويل - جدة برادو حالات رخيصة تبدأ من 30 ألف ريال وأقل.. برادو رخيصة 100% - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برادو حالات رخيصة تبدأ من 30 ألف ريال وأقل.. برادو رخيصة 100% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.