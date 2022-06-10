نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “بأقل من 10,000 ريال سعودي”شراء سيارات جديدة ومستعملة بحالة جيدة شيفروليه كروز هيونداي إلنترا تويوتا ياريس في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم اليوم لكل الراغبين في اقتناء سيارة الأحلام شراء سيارات باقل سعر في المملكة العربية السعودية سواء المستعملة او للجديدة بسعر لا يتجاوز الـ 10000 ريال، والتي تتناسب مع جميع المواطنين وذلك لسعارها المميزة فضلا على حالتها الجيدة، وبالسطور التالية نتعرف على سيارة شيفروليه كروز وتويوتا وهيونداي.

شراء سيارات جديد ومستعملة باقل من 10000 ريال سعوديا

كما نعلم ان سيارة شيفروليه من أكثر السيارات طلبا وذلك يرجع إلى سعرها المناسب الذي يممن الجميع من شراء السيارة، بجانب ننيزات السيارة التي لا تقارن بسعرها المنخفض فهيمن السيارات الموفرة في استهلاك البنزين، وتم تزويد السيارة بصندوق خلفي كبير الحجم يصل لـ 450 لترا، وتبلغ قيمة سعر سيار ة شيفروليه كروز موديل 2012 بقيمة 10000 ريالا سعوديا.

شراء سيارة هيونداي سنتافي باقل من 10000 ريالا سعوديا

سيارة هيونداي سنتافي من السيارات القوية والمميزة التي تقوم باداء رائع على الطرقات والمطبات، صاحبة الدفع الرباعي ومن اهم مزاياها المحرك الذي يعمل بقوة 6 سلندر، وتولد طاق. تصل لـ 173 حصان، وبالنسبة للسعر تبلغ قيمة سيارة هيونداي سنتافي موديل 2002 بقيمة 7000 ريالا سعودي.

شراء سيارة تويوتا ياريس بسعر 1000 ريال سعودي

تويوتا ياريس من السيارات الانيقة وللمنيزة والتي اثبتت نفسها في عالم السبارات المميزة، فهي صاحبة التصميم الداخلي الأنيق وموفرة في استهلاك الوقود، وتم تزويدها بمقاعد داخليه متسعة للعائلة، ومقعد خلفي به متعدد الوظائف والخصائص، وتاتي السيارة عن موديل 2009 بقيمة 10000 ريال سعودي.

شراء سيارة شيفروليه ايبيكا باقل من 10000 دولار

سيارة شيفروليه ايبيكا موديل 2005 هيمن السيارات التي يقبل على شرائحها شريحة كبيرة من المواطنين، كونها من السيارات المميزة والمناسبة في السعر للجميع وخاصة لفيات المجتمع الاقتصادي، تم تزويد السيارة بناقل حركة يدوي خمس سرعات، كما تم تزويد السيارة بانظمة امان وسلامة حديثة، وقيمة السيارة 8000 ريال سعوديا.

سيارة رينو لوجان 2012 مستعملة بسعر 8000 ريالا سعوديا

تأتي سيارة رينو لوجان ضمن قائمة السيارات صاحبة المزايا المتعددة وعن موديل 2012 نتحدث بسعر 8000 ريال سعودي، وتم تزويد السيارة بناقل حركة اوتوماتك 4 سرعات مختلفة، كما بها صندوق متسع خلفي 510 لتر، وبغلت سرعة المحرك 1.6 لتر.