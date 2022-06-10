تمويل سيارة حتى مليون ونصف ريال بدون كفيل من البنك السعودي للاستثمار

هل تحتاج إلى امتلاك سيارة خاصة بك بسعر مناسب، وتكون آمنه لك ولجميع أفراد أسرتك، إليك الحل الأمثل لامتلاك سيارة أحلامك بسعر قليل بالتقسيط المرن على فترة سداد طويلة من خلال أقوى البنوك السعودية والموثق من مؤسسة النقد العربي السعودي، وهي المؤسسة التي توثق عدد كبير من الشركات السعودية التي توفر التمويل التأجيري للسيارات والعروض والخدمات المجانية، والبنوك السعودية التي تقدم التمويل للمقيمين والسعودين داخل المملكة العربية السعودية بأقوى المزايا والعروض القوية.

تمويل سيارة من البنك السعودي للاستثمار

يقدم لك البنك السعودي للاستثمار أقوى التمويلات للمواطنين والمقيمين وأيضا مزايا خاصة لما بعد البيع لتحصل على أكبر استفادة تساعدك على المعيشة، شروط تمويل سيارات للعاطلين عن العمل، وأيضا يمكنك أن تحصل على إعادة التمويل مرة أخرى بعد سداد نسبة 20% من قيمة التمويل الأول بجانب حصولك على تمويل إضافي في حالة إذا كنت قد حصلت على زيادة في المرتب الشهري، قرض شخصي للشباب بأقل راتب، فلك الكثير من المزايا والعروض، التمويل يبدأ من 50 ألف ريال وحتى مليون ونصف ريال وذلك حتى تحصل على المبلغ الذي تريده لامتلاك سيارة أحلامك بالتقسيط المريح وعلى فترات طويلة للسداد، وبدون كفيل.

شروط طلب تمويل السيارات

متاح للسعوديين فقط.

أن يكون العمر من 18 عاما وحتى 60 عاما.

متاح للرجال والنساء.

أن يكون المتقدم موظف بأي من القطاعات التابعة للبنك.

وجود حساب راتب للبنك.

العمل بالوظيفة الحكومية لا تقل عن شهر قبل طلب التمويل.

العمل بالجهة الخاص لا تقل عن ثلاثة أشهر.

وجود سجل ائتماني جيد.

رخصة قيادة باسم العميل سارية المفعول.

كيفية الحصول على تمويل السيارة

سوف تحصل على تمويل السيارة إذا كان راتبك الشهري لا يقل عن 3,500 ريال، كما وفر لك البنك حاسبة تقديرية لتقم بحساب التمويل والأقساط، وبمجرد أن تحصل على التمويل من البنك سوف تحصل على بطاقة صراف آلي مدى، سيارات مستعملة بدون مقدم، وأيضا حساب جاري لك في البنك، وإمكانية للحصول على إعادة التمويل، وأيضاً الإعفاء من باقي المديونية في حالة الوفاة لا قدر الله، وتقم بتقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة، من صورة من الهوية الوطنية، وصورة من رخصة القيادة، تعبئة نموذج طلب الحصول على تمويل السيارات، وعرض سعر السيارة والموديل ويكون ذلك من المعارض التابعة للبنك، خطاب تحويل الراتب، وتعريف بالراتب، وكل ذلك سوف يتم من خلال البنك السعودي للاستثمار، ويمكن الاتصال على رقم خدمة العملاء 8001248000 مجانا من داخل المملكة العربية السعودية.