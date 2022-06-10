أقوى سيارات مستعملة بالإمارات استعمال نظيف مرخصة للبيع بمعارض السيارات

أقوى سيارات مستعملة بالإمارات استعمال نظيف مرخصة بمعارض السيارات، تعتبر السيارات من أهم أساسيات المعيشة داخل الإمارات العربية المتحدة فتعد أكثر وسيلة تنقل يتم استخدامها، لذلك يكون البحث عن السيارات المستعملة التي تباع في أماكن موثوق منها حتى يطمئن لها الشاري، ومعارض السيارات داخل الإمارات منتشرة وتقوم بعرض كل جديد يوميا من السيارات المفحوصة والمعتمدة ومرخصة وتكون جاهزة للشراء بدون اي عواقب أو مشاكل، وإليكم مجموعة من ما تعرضه تلك المعارض من سيارات مستعملة بموديلات مختلفة وتواصل مباشرة مع المالك عن طريق الإتصال عبر أرقام متواجدة على صور السيارات كما سنعرضها لكم، ونتمنى نكون قد افندناكم بكل ما هو جديد في سوق السيارات المستعملة بالإمارات.

أقوى سيارات مستعملة بالإمارات مرخصة للبيع

سيارات مستعملة بالإمارات معتمدة داخل معرض الأرام لبيع السيارات المستعملة والجديدة، سنعرض لكم عدد من السيارات المتاح تصديرها والسيارات للاستعمال داخل الإمارات بموديلات نيسان وتويوتا وميتسوبيشي وهيونداي وغيرها من السيارات.

سيارة نيسان مستعملة للبيع موديل Versa 2016

سيارة نيسان فيرسا بحالة ممتازة جدا مستعمل استعمال نظيف. السيارة من الداخل والخارج لم يحدث لها تلف الحالة العامة جيدة جدا. ناقل الحركة للسيارة نوع القير اوتوماتيك. عداد الممشى للسيارة سجل مسافة مقطوعة 146.922 كيلو متر. السيارة متواجدة في منطقة الحرة بمطار الشارقة. لون السيارة الخارجي فضي رمادي. نوع الجر أو الدفع أمامي. مواصفات السيارة الإقليمية بمواصفات أمريكية. عدد سيلندر السيارة أربعة سلندر. السيارة بها كل مزايا الأمان الفرامل والقيادة. سعر السيارة كاش تبلغ نحو 22.500 درهم إماراتي.

للبيع سيارة تويوتا كورولا مستعملة موديل 2012

سيارة تويوتا كورولا 2012 بها مزايا ومواصفات رائعة بحالة جيدة.

لون السيارة الخارجي أبيض ناصع.

عداد الممشى للسيارة سجل المسافة المقطوعة بها 168.313 كيلو متر.

مكان تواجد السيارة في منطقة الحرة بمطار الشارقة.

وقود محرك السيارة يعمل بالبنزين.

سعة محرك السيارة يعمل بقوة 1800 CC.

مزايا السيارة نوافذ السيارة الأمامية والخلفية اوتوماتيك.

مصابيح السيارة الأمامية هالوين.

مزايا الأمان بالسيارة توزيع قوة الفرامل إلكتروني.

سعر السيارة تويوتا كورولا داخل المعرض 24.000 درهم إماراتي.

للبيع مستعملة سيارة نيسان إكس تريل موديل 2006

تحتوي السيارة على صندوق وحدة تحكم. السيارة نيسان معروضة للبيع بها قفل مركزي. السيارة بها ميزة تعديل إمالة المقود. مقاعد السيارة نيسان من القماش.