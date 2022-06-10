شروط تمويل سيارة للعاطلين عن العمل والموظفين من بنك التنمية الاجتماعية

يتوجه عدد كبير من المواطنين السعوديين عن البحث لأفضل تمويل سيارات جديدة أو مستعملة لتساعدهم في العمل الحر، وللعمل عليها حتى يحصلون على مبلغ مالي كل شهر يساعدهم على المعيشة وادخار جزء منه حتى يقم البعض ببناء مستقبل مبهر، وهناك بنوك وشركات كثيرة داخل المملكة العربية السعودية التي تقدم تمويل سيارات بسعر جيد، ومن أهم تلك البنوك هو بنك التنمية الاجتماعية الذي يوفر تمويل سيارات للعاطلين عن العمل بدون راتب، ويحصل الفرد على فرصة للعمل الجاد واختيار الطريقة الأمثل له في بناء مستقبله.

تمويل سيارات بنك التنمية الاجتماعية

يعد بنك التنمية هو واحداً من أقوى البنوك السعودية الذي يوفر عدة تمويلات عديدة لمتوسطي الدخل وأيضا لمن بدون وظيفة من الرجال والنساء السعوديين فقط، ومنها تمويل سيارات، سيارات مستعملة بدون مقدم، وتمويل مبلغ مالي للعاطلين لتمويل العمل الحر، وتمويل ترميم للمنازل، وتمويل الزواج لمن يرغب بالزواج وتأسيس منزل الزوجية، وتمويل آهل للنساء والرجال، وتمويل كنف للمطلقات والأرامل، سيارة مستعملة موديل 2020، وتمويل الأسرة ولكل منهما شروط وأوراق مطلوبة حتى تحصل على التمويل المناسب لك وفق حاجتك إليه، وهناك تمويل العمل الحر للسيارات وهناك أيضا حوافز لمن يرغب بزيادة الدخل الشهري الخاص به.

شروط تمويل سيارات للعاطلين عن العمل

يجب أن يكون المتقدم لطلب التمويل سعودي أو سعودية الجنسية.

لا يقل العمر عن 18 عاما ولا يتخطى 65 عاما.

إذا كان المتقدم موظف بأي من القطاعات يجب أن لا يزيد دخل الفرد عن 20 ألف ريال.

تقديم ضمان للتمويل.

وجود رخصة سارية المفعول.

عدم وجود أي مخالفات مرورية.

تأمين على السيارة.

وجود سجل ائتماني جيد.

وثيقة العمل الحر .

. مدة التمويل هي 60 شهرا.

عدم وجود أي قروض أخرى للمتقدم.

الرسوم الإدارية 4000 ريال ويتم خصمهم من المبلغ قبل إرساله للعميل.

طريقة التقديم لطلب تمويل السيارات

التمويل بدون فوائد أي أنك سوف تقم بسداد المبلغ المطلوب منك لثمن القرض وهو 300 ألف ريال، ويجب تقم صورة من الهوية الوطنية، وكشف حساب بنكي، وصورة من رخصة القيادة، ويمكنك الاشتراك في برنامج الحوافز، ويتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية، واختيار تمويل العمل الحر، ومنها تمويل السيارة واختيار تقديم الطلب مع الأوراق المطلوبة وتعبئة نموذج طلب التمويل، ويتم انتظار الموافقة من البنك للتأكد من الأهلية، وسوف يتم إرسال المبلغ إلى العميل أو إلى الكفيل، وهناك رقم بنك التنمية الاجتماعية الموحد 920008002 للمزيد من الاستفسارات والحصول على المعلومات التي تهمك.