نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيارة العصرية للطرق الصعبة…. سيارة تويوتا رايز 2022 اهم مواصفاتها وأسعارها الرائعة فى السعودية في المقال التالي
سيارة تويوتا رايز 2022 اهم مواصفاتها، هذه السيارة الرائعة تتميز بالعديد من من المميزات التي تجعلها من أفضل السيارات الموجودة في المملكة العربية السعودية، حيث أن الشركة قامت بتطوير هذه السيارة لكي تناسب جميع الأشخاص، وجميع الطرق الصعبة، والوعرة، فهي تتمتع بمحركات لا مثيل لها،ـ تجعلها تقاوم أصعب المخاطر بدون أن تتأثر السيارة أو يحدث بها اي خدوش، فهي تتميز بجودة عالية ولا مثيل لها، لذلك تعرفوا معنا على أهم تفاصيلها.
سيارة تويوتا رايز 2022 اهم مواصفاتها
أهم مواصفات سيارة تويوتا رايز 2022
هذه السيارة الرائى تتميز بمكانتها الرائعة بين جميع الأشخاص عشاق سيارة تويوتا رايز 2022 الموجودة في العالم العربي وهي تتميز بقدراتها العالية، والإمكانيات التي لا مثيل لها، فهي تحافظ على الوقود ولا تستهلكه بكميات كبيرة، ومن أهم مواصفاتها ما يلي:
- هذه السيارة من أفضل السيارات التي لها شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم.
- تحتوي السيارة على محرك يتميز بتدفع الثلاثين وسعته تبلغ ما يقرب من 1ز2 لتر، وتقدر قوته بـ 87 حصان، والدوران الخاص بمحركها يبلغ 113 نيوتن/ متر.
- تحتوي السيارة على شاشة تعمل باللمس وهي تحتوي على ميسان خلفية وأمامية مريحة، وهي تحتوي على مقاعد للصف الثالث.
- السيارة تتحمل درجات الحرارة العالية، وهذا ما يجعلها مناسبة في الوطن العربي.
- تحتوي السيارة على افضل وسائل الأمان التي تجعلها مناسبة للجميع، وهي تجنبك الحوادث.
- الطول الخاص بالسيارة يبلغ 4.030 ملي متر.
- عرض السيارة يبلغ 1و710 ملي متر، ويصل ارتفاعها مليمتر، والقاعدة الخاصة بعجلاتها تبلغ 2,252 ملي متر.
- يوجد بالسيارة ضمان يبلغ خمس سنوات، وهي تتميز باللون الأزرق الرائع.
عيوب السيارة تويوتا رايز 2022
- بالرغم من عيوب سيارة تويوتا رايز 2022 إلا أن المقصورة الداخلية الخاصة بها مكونة من البلاستيك الصلي الذي سيكون سيء للغاية.
- و محركها ضعيف عندما نقارنه بباقي السيارات القريبة منها.
سعر سيارة تويوتا رايز 2022
- إن سعر تويوتا رايز يبلغ في المملكة العربية السعودية سعر 55,300 ريال سعودي.
- وهذا ما يجعلها مناسبة للجميع لذلك لا تترددوا في الحصول عليها فهي تتوفر لدينا بسعر يناسب الجميع، وهي رائعة للغاية..
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