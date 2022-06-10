نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات شانجان CS35 Plus 2023 احدث موديل الجديدة كليا في سوق السعودية بمواصفاتها الجبارة في المقال التالي

سعر ومواصفات شانجان CS35 Plus 2023 احدث موديل كشف سوق السيارات في المملكة العربية السعودية عن وصول سيارة شانجان CS35 Plus 2023 بجميع فئاتها إلى الأسواق المحلية، وسنقدم لكم فيما يلي أبرز مواصفات وإمكانيات السيارة التي تم تقديمها بها ومن المتوقع أن تلاقي السيارة إقبال كبير جدًا من قبّل الكثير من الراغبين في شراء سيارة خاصة وأن سيارات شانجان هي من أكثر السيارات المطلوبة لقدرتها الخارقة في السير على الطرق والأراضي الغير ممهدة وثباتها عند السرعات العالية. مواصفات سيارة شانجان CS35 Plus 2023 تم تقديم السيارة بمحرك حجمه يصل إلى حوالي 1400 سي سي ويتكون من قوة دفع عدد أحصنتها 158 حصان.

أقصى عزم دوران من الممكن أن تصل إليه السيارة هو 260 نيوتن لكل متر ومعدل استهلاك السيارة من البنزين 17.3 لتر لعمل مسافة قدرها 100 كيلو متر.

تتكون السيارة من ست وسائد هوائية في جميع صفوف السيارة وتحتوي على نظام مراقبة ضغط الهواء على إطارات السيارة.

خاصية الدخول الذكي بدون استخدام المفاتيح وتعمل بخاصية التحكم في ثبات السيارة إلكترونيًا وكبح الفرامل الذكية.

كما أنها مزودة بخاصية المنع ضد الاصطدام ومزودة بحساسات ركن خلفية وأمامية وكاميرا محيطية تعمل بزاوية 360 درجة مئوية.

مصابيح السيارة تعمل بتقنية الليد الذكية بإضاءة قوية وتدعم خاصية جي بي إس ومزودة بمخرج يو إس بي.

نظام البلوتوث وخاصية شحن الهواتف لاسلكيًا وعزل الصوت جيد نوعًا ما والمقاعد يتم التحكم فيها وطيّها كهربيًا.

مزودة بشبك أمامي أسود مفرغ وتعمل بخاصية التحكم في المقود إلكترونيًا ويتم فتح الحقيبة الخلفية كهربيًا ومزودة بفتح من السقف بانورامية. عيوب سيارة شانجان موديل 2023 بالنسبة إلى مقاعد وخامات المقصورة الداخلية فهي مصنوعة من قماش وليس الجلد وهذا يقلل من جودة سيارة بهذا الحجم.

أما عزل الصوت فهو ضعيف قليلًا مما قد يتسبب في دخول بعض الضوضاء إلى السيارة واقتصادها من الوقود ليس بالتوفير المطلوب. أسعار سيارة شانجان موديل 2023 في سوق السعودية تم تقديم السيارة في السوق السعودية بثلاثة فئات وتختلف كل فئة عن الأخرى في الأسعار بسبب بعض التجهيزات التي قد تزيد في فئة عن الأخرى وأسعار السيارة هي كالآتي:- سعر فئة السيارة الأولى وهي التريند فيبدأ من حوالي 56 ألف و900 ريال سعودي.

بينما الفئة الثانية وهي فئة السمارت فسعرها يبدأ من 61 ألف و500 ريال سعودي.

أما الفئة الثالثة والأخيرة شانجان ليمتد سعرها يبلغ حوالي 66 ألف و900 ريال سعودي. عمر شويل - جدة سعر ومواصفات شانجان CS35 Plus 2023 احدث موديل الجديدة كليا في سوق السعودية بمواصفاتها الجبارة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سعر ومواصفات شانجان CS35 Plus 2023 احدث موديل الجديدة كليا في سوق السعودية بمواصفاتها الجبارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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