سيارات مستعمله رخيصه للبيع في الإمارات بحالات ممتازة واسعار منافسة في سوق المستعمل

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عمر شويل - جدة سيارات مستعمله رخيصه للبيع في الإمارات بحالات ممتازة إليكم أفضل سيارات للبيع في الإمارات مستعملة لعام 2022م، حيث قام سوق المستعملة في دولة الإمارات العربية المتحدة بتوفير مئات السيارات المستعملة إلى المشترين داخل أو خارج الإمارات، حيث أن السيارات المستعملة في وقتنا الحالي عليها إقبال شديد وأكبر من السيارات الحديثة التي لم يسبق استعمالها، فكل شيء في حياتنا أصبح غالي ونعاني جميعًا من حالة الغلاء وجاءت السيارات المستعملة توفير لنا وتسهيلًا علينا للكثير في حياتنا.

سيارات مستعمله رخيصه للبيع في الإمارات بحالات ممتازة

1. سيارة دودج تشالنجر 2016 مستعملة

تم تقديم ثلاث فئات من السيارة في عام 2016م وتتميز بالكثير من الإمكانيات في سوق الإمارات المستعمل ومن بين أبرز مواصفاتها ما يلي:-

السيارة متوفرة في مدينة عجمان بسعر 48 ألف درهم إماراتي والتواصل من خلال الرقم المرفق في الصورة.

تحتوي السيارة على مصابيح إضاءة تعمل بتقنية الليد وكاميرا خلفية وجناح من الخلف.

لون السيارة الخارجي أحمر وبه خطان أسودان من المنتصف وتتكون من أربعة أبواب.

2. سيارة إستيشنات 2015 و2014 مستعملة

تعد هذه السيارة من أفضل السيارات الكبيرة الحجم والتي ثباتها عالي عند السرعات العالية والطرق الغير ممهدة ومن أبرز مواصفاتها.

الألوان المتوفرة من السيارة الأبيض وتتكون من خمسة أبواب وهي كبيرة مناسبة للرحلات العائلية.

سعر السيارة المتوفرة به 85 ألف درهم إماراتي ويمكنكم التساوم من خلال الرقم المرفق في الصورة.

3. سيارة بي إم دبليو خليجي X5 موديل 2006 مستعملة

قدمت شركة بي إم دبليو هذه السيارة في بدايات عام 2006م في السوق الفرنسي وانتقلت بعد ذلك إلى باقي أسواق السيارات ومن أبرز مواصفاتها في السوق المستعملة ما يلي:-

سنة إصدارها هي 2006م ومتوفرة بسعر 12 ألف و500 درهم إماراتي والتواصل من الرقم المرفق في الصورة.

تتكون من حساسات ركن خلفية ومقاعد السيارة مصنوعة من الجلد الفاخر وتحتوي على فتحة سقف بانورامية.

4. سيارة بي إم دبليو خليجي 2006

بالنسبة لهذه السيارة هي من نفس نوع السيارة السابقة ولكن تختلف في فئتها وربما أقل تجهيزًا منها ومن أبرز مواصفاتها ما يلي:-