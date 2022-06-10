بدون دفعه أولي.. عروض ميتفوتش تقسيط هيونداي سوناتا 2022 من عبد اللطيف أقوي عروض التقسيط بأقل سعر

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بدون دفعه أولي.. عروض ميتفوتش تقسيط هيونداي سوناتا 2022 قدمت مجموعة عبد اللطيف جميل عروض تقسيط مميزة على أسعار سيارة هيونداي سوناتا 2022 الجديدة من هيونداي، حيث تعد شركة هيونداي من أشهر الشركات العالمية للسيارات والتي لها مصداقية عالية بين الشركات وكذلك بين المشترين والهاوين في مجال السيارات، وقدمت شركة عبد اللطيف جميل عروض مميزة حيث أن القسط الشهري يصل إلى ألف ريال سعودي، وفيما يلي سنقدم لكم كل ما يخص السيارة الجديدة من هيونداي بمميزاتها وإمكانياتها. إمكانيات ومميزات سيارة هيونداي سوناتا 2022 قوة محرك السيارة تبلغ 191 حصان.

شاشة عداد السيارة مقاسها يبلغ 8 بوصة.

تدعم خاصيتي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

تحتوي على منفذين USB و حجم مساحة شحنها 16 قدم مكعب.

المقصورة الداخلية واسعة وأنيقة والمقاعد مصنوعة من قماش فاخر عالي الجودة.

حازت في اختبارات الموثوقية تصنيف جيد.

مزودة بأفضل وسائل السلامة وكابينتها هادئة على السرعات العالية.

سعة المحرك تبلغ 1600 سي سي ويتكون من فتيس أوتوماتيكي مكون من سبع سرعات وأربع أسطوانات.

تحتوي السيارة على 16 صبابة وأقصى سرعة لها 245 كيلو متر لكل ساعة.

أقصى عزم دوران 270 نيوتن لكل متر.

مزودة بشاشة لمس لعرض الوسائط المعلوماتية والترفيهية مقاسها 10 بوصة.

تتميز بدعمها لخاصية البلوتوث والشحن اللا سلكي للهواتف الذكية.

مزودة براديو يعمل من خلال الأقمار الصناعية.

ومزودة بشاشة أخرى رقمية لعرض الوسائط مقاسها 12.3 بوصة

تحتوي على مكبر صوت من النوع Bose .

خاصية كبح الفرامل الإلكتروني والفرامل المانعة للانغلاق. عيوب هيونداي سوناتا موديل 2022 شاشة كشف النقط العمياء على الطريق في الطرازات الأقل تجهيزًا ليست قياسية.

الواجهة الأمامية تصميمها غير مفضل لدى البعض.

تسارع محرك السيارة أضعف قليلًا من السيارات المنافسة.

عدم وجود مقبض تغيير محطة الراديو. أسعار هيونداي سوناتا موديل 2022 والتقسيط من عبد اللطيف جميل مدة التقسيط من سعر السيارة تصل إلى خمس سنوات (60 شهر).

التقسيط بدون أي دفعة أولية من سعر السيارة.

التقسيط كالآتي بحسب كل فئة من فئات سيارة هيونداي سوناتا 2022.

سعر السيارة في سوق السيارات السعودي يبدأ من 69 ألف ريال سعودي حتى تصل إلى 103 ألف ريال سعودي في الفئات الأعلى تجهيزًا. عمر شويل - جدة بدون دفعه أولي.. عروض ميتفوتش تقسيط هيونداي سوناتا 2022 من عبد اللطيف أقوي عروض التقسيط بأقل سعر - ثقفني

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