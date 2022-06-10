وحش الطرق السريعة السيارة الروسية لادا نيفا 2022 الجديدة كليا بمواصفاتها الخرافيه قوة وفخامة جبارة

وحش الطرق السريعة السيارة الروسية لادا نيفا 2022 يقدم سوق السيارات في المملكة العربية السعودية كل فئات سيارة لادا نيفا 2022 بمواصفاتها وكل الإمكانيات المتوفرة بها، حيث قامت شركة لادا الروسية بإطلاق هذه السيارة والتي تمتاز بإمكانيات عالية ومتطورة جدًا بدءًا من الهيكل الخارجي لها وحتى مقصورتها الداخلية، وتندرج السيارة ضمن فئة السيارات الرياضية وتتميز بوجود محرك قوي وبالكثير من وسائل الأمان والتكنولوجيا، وكل هذا سنقوم بتقديمه لكم في سطور مقالنا التالية كما سنقدم لكم أبرز الأعطال والمشاكل التي توجد في السيارة.

إمكانيات سيارة لادا نيفا 2022 ومميزاتها

تم إصدار سيارة لادا نيفا الجديدة في عام 2022م في دولة روسيا.

سعة المحرك تبلغ 1700 سي سي (1.7لتر) بعدد أربع أسطوانات.

قوة المحرك الحصانية تبلغ 83 حصان وأقصى سرعة لها 155 كيلو متر في الساعة الواحدة.

تعمل السيارة بخاصية الدفع الرباعي والألوان المتوفرة منها الأحمر والنحاسي.

أقصى عزم دوران لمحرك السيارة يبلغ 129 نيوتن لكل متر بعجلات مقاسها 15 بوصة.

عجلات السيارة مصنوعة من البلاستيك الغير قابل للكسر ومطلية بالكروم الفضي اللامع.

تحتوي على فتحة من السقف بانورامية وقضبان قوية لحمل الكثير من المتاع.

السيارة مزودة بعازل قوي للضوضاء الخارجية التي تصدر من التكييف أو الموتور.

معدل استهلاك السيارة من البنزين يبلغ 10.6 لتر لكل 100 كيلو متر.

قير الموتور يتكون من خمس سرعات ويعمل يدويًا.

مقاعد السيارة مصنوعة من قماش فاخر وتحتوي على وسائل تدفئة وتكييف.

السيارة تعمل بخاصية الدخول الذكي وكشف النقاط العمياء.

مشاكل وأعطال سيارة لادا نيفا موديل 2022

من أبرز مشاكل سيارة لادا نيفا الجديدة هي أن مساحة مقصورتها الداخلية ضيقة قليلًا.

التصميم الخارجي لها كلاسيكي قليلًا وقد لا يقبله البعض وتفتقر للكثير من وسائل التكنولوجيا.

ناقل الحركة يعمل يدويًا وليس أوتوماتيكيًا وثباتها ضعيف قليلًا عند السرعات العالية.

سعر لادا نيفا موديل 2022 في سوق السعودية للسيارات

في سوق السيارات السعودية جاءت سيارة لادا نيفا الجديدة بسعر يبدأ من حوالي 36 ألف و45 ريال سعودي بينما في سوقها الأصلية تتراوح أسعارها من 632 ألف روبل روسي إلى 717 روبل روسي وذلك فيما يعادل 8 آلاف و582 دولار أميركي حتى 9 آلاف و735 دولار أميركي.