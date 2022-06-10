نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للبيع سيارات مستعملة ماركة تويوتا وكيا وهيونداي بأسعار تبدأ من 5000 ريال سعودي في المقال التالي

للبيع سيارات مستعملة بالسعودية ماركة تويوتا وكيا وهيونداي، زادت في الفترة الأخيرة البحث عن سيارات للبيع بأسعار مناسبة ونظرا لإرتفاع أسعار السيارات الجديدة فكان البحث منصبا على أنواع معينة من السيارات المستعملة والتي تتميز بمميزات كثيرة ومواصفات تشبه إلى حدا كبيرا السيارات الجديدة ولكن بأسعار مخفضة في متناول الأسرة المتوسطة وذات الدخل المنخفض لتعاونهم على قضاء إحتياجاتهم الخاصة. للبيع سيارة تويوتا كامري مستعملة موديل 2005: تأتي السيارة تويوتا كامري بناقل حركة أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة بلغ 300000 كيلو متر.

السيارة تويوتا كامري موجودة في مدينة حفر الباطن.

اللون الخارجي للسيارة أبيض.

السيارة بها مكيف ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية وإنذار وكشافات ضباب وحساسات.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كامري البنزين.

السيارة تويوتا كامري مستعملة بسعر 6000 ريال سعودي.

يمكنك الحصول على السيارة عن طريق الإتصال على الرقم التالي: 00966597133498. للبيع سيارة كيا سبورتاج مستعملة موديل 2017: تأتي السيارة كيا سبورتاج بناقل حركة أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة بلغ 44000 كيلو متر.

السيارة موجودة في مدينة الرياض.

الوقود المستخدم في السيارة كيا سبورتاج البنزين.

اللون الخارجي للسيارة أزرق.

السيارة مزودة بنظام الركن الذكي ونظام توزيع قوة الفرامل وريموت كنترول.

السيارة بها مكيف ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية وبلوتوث ومشغل إسطوانات وقفل مركزي للأبواب ومثبت سرعة.

السيارة كيا سبورتاج مستعملة موديل 2017 بسعر 24000 ريال سعودي ويمكنك الحصول عليها بالتقسيط بمقدم 1000 ريال سعودي وبقسط شهري 1000 ريال سعودي.

يمكنك الحصول على السيارة عن طريق الإتصال على الأرقام التالية:

0564796156 أو 00966564796156. للبيع سيارة هيونداي إلنترا مستعملة موديل 2016: تأتي السيارة هيونداي إلنترا بناقل حركة أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة بلغ 87500 كيلو متر.

اللون الخارجي للسيارة أبيض.

السيارة هيونداي إلنترا في مدينة الشرقية.

الوقود المستخدم في السيارة هيونداي إلنترا البنزين.

السيارة بها مكيف وريموت كنترول ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية.

السيارة بها فرش جلد وباور ومبدل أقراص وراديو كاست وجنوط وإنذار.

السيارة هيونداي إلنترا مستعملة موديل 2016 بسعر 19000 ريال سعودي وبمقدم 6000 ريال سعودي وقسط شهري 1000 ريال سعودي.

يمكنك الحصول على السيارة هيونداي إلنترا مستعملة عن طريق الإتصال على الأرقام التالية:

0594617782 أو 00966594617782. للبيع سيارة فورد فوكس مستعملة موديل 2013: تأتي السيارة فورد فوكس بناقل حركة أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة بلغ 124000 كيلو متر.

السيارة فورد فوكس موجودة في مدينة المدينة المنورة.

اللون الخارجي للسيارة فورد فوكس أسود.

الوقود المستخدم في السيارة فورد فوكس البنزين.

السيارة بها مكيف وريموت كنترول ونوافذ أمامية كهربائية ومرايات كهربائية. عمر شويل - جدة للبيع سيارات مستعملة ماركة تويوتا وكيا وهيونداي بأسعار تبدأ من 5000 ريال سعودي - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر للبيع سيارات مستعملة ماركة تويوتا وكيا وهيونداي بأسعار تبدأ من 5000 ريال سعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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