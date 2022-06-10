خصومات سيارات تويوتا مستعملة بالسعودية بأقل سعر، سيارات تويوتا من السيارات التي يتم السؤال عنها بأستمرار وعن السيارات المستعملة المتوفرة للبيع، لذا جئنا لكم بخصم على سيارة تويوتا كورولا إصدار عام 2009 في الصناعية، السيارة بها الكثير من المزايا عضلات رقابات، مكينة السيارة على الشرط، فحص السيارة متاح قبل الشراء، ناقل الحركة للسيارة نوع القير اوتوماتيك، دهان السيارة تويوتا كورولا الأصلي، حالة هيكل السيارة ممتازة بدون حوادث، لون السيارة الخارجي أسود، متوفرة للبيع كاش أو تقسيط بسعر 12 ألف ريال سعودي، تحتوي السيارة على مرايا كهربائية، مثبت سرعة، مكيف هواء، كراسي جلد، نوع الوقود المستخدم بالسيارة البنزين، متوفرة السيارة تويوتا كورولا مستعملة بالسعودية.

خصومات سيارات تويوتا مستعملة بالسعودية بأقل سعر

الكثير من سيارات تويوتا بموديلات من القديم إلى الحديث، بموديلات مختلفة ومواصفات السيارة وسعر يناسبكم للشراء، مع خصومات على سيارات بسوق بيع وشراء السيارات بالمملكة.

سيارة تويوتا كامري موديل 2005 للبيع في الخفجي

سيارة كامري 2005 بحالة جيدة فل كامل فتحة سقف، لون السيارة أبيض لؤلؤي، عداد الممشى للسيارة بلغ 250.000 كيلو متر، بدي السيارة خالي من الصدمات، مكينة السيارة وقير السيارة على الشرط، سيارة نظيفة جدا، بدون صوت، أو عطل أو تهريب.

سعر ومواصفات سيارة تويوتا كامري 2005

عضلات وبطن السيارة نظيفة جدا استعمال نظيف. للمشتري احقيه فحص السيارة في أي مكان.

قزاز السيارة كهربائية، يوجد ريموت كنترول. دهان السيارة الخارجي الأصلي لم يتم تغييره. نوع ناقل الحركة للسيارة نوع القير اوتوماتيك. سعر السيارة تويوتا كامري تبلغ نحو 8000 ريال سعودي.

سيارة تويوتا كامري موديل 2007 للبيع في العزيزية

سيارة تويوتا كامري ذات لون فضي رمادي.

السيارة تويوتا كامري وكالة شرط.

بدي السيارة بلد مشروط من الرش.

عداد الممشى للسيارة نوع القير اوتوماتيك.

مثبت سرعة، ستارة السيارة خلفية.

سعر ومواصفات سيارة تويوتا كامري إصدار 2007