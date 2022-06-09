مواصفات وسعر ميتسوبيشي باچيرو 2022 التي حققت مبيعات مذهلة

مواصفات وسعر ميتسوبيشي باچيرو 2022 التي قامت شركة ميتسوبيشي اليابانية بإطلاقها حيث تعد من الشركات المتميزة والمعرفة في صناعة السيارات ذات الدفع الرباعي الفخمة، وتتميز هذه السيارة بأنها المنافس الأول لسيارة (تويوتا لاندكروزر برادو) ولها نفس الفئة السعرية تقريباً، والجدير بالذكر أن السيارة الرياضية هذه لها رواج كبير في منطقة الوطن العربي بالتحديد في دول الخليج، ولهذا السبب يكثر البحث عن مواصفات وسعر هذه السيارة 2022 في المملكة العربية السعودية، وفي جمهورية مصر العربية أيضاً منذ وقت إصدارها حتى الآن.

مواصفات سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2022

هذه السيارة يوجد منها نسختين من المحركات، وهاتين النسختين كما يلي:

أول نسخة من ميتسوبيشي باجيرو 2022

هذه النسخة سعتها اللترية كبيرة بلغت: ٣.٥ لتر ( ٣٥٠٠ cc).

تعمل هذه السيارة بقوة ١٨٤ حصان، وقوة عزم دورانها تبلغ ٣٠٦ نيوتن متر.

يمكن انطلاق السيارة من وضع ثباته من سرعة صفر : ١٠٠ كيلو متر في الساعة في ١٢ ثانية فقط.

يتميز إصدار السيارة هذا بأنه يعمل بنظام الدفع الرباعي لجميع العجلات الأربع.

ثاني نسخة من سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2022

هذه النسخة من سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2022 تتميز بوجود محنك كبير V6 يتكون من ستة أسطوانات يقوموا بمهمة حرق الوقود وتبلغ سعتهم اللترية 3.8 لتر (3800 CC).

تم توليد في نوع السيارة هذا قوة تبلغ ٢٣٧ حصان، وقوة دورانها تبلغ ٣٢٩ نيوتن متر.

يتم انطلاق هذا الإصدار من السيارة من الوضع الثابت لسرعة ١٠٠ كيلو متر في خلال عشر ثوانِ فقط.

تتميز أيضاً بوجود قوة دفع رباعية جميع العجلات الأربع.

باجيرو PAJERO 2022 من الداخل

مساحة السيارة من الداخل واسعة، وهي كافية لسبع ركاب.

يتم التحكم بالكهرباء في عمل المقاعد الأمامية بالسيارة.

يوجد بالسيارة غطاء فاخر من الجلد يغطي فقط المقصورة.

يتم التحكم في السيارة من خلال عملية لمس شاشة المعلومات والترفيه بها.

تتوفر في السيارة من الداخل منافذ USB أمامية، وخلفية.

توجد بالسيارة أيضاً مداخل AUX خلفية وكذلك أمامية.

يمكن للمستخدم أن يقوم بمقارنة هذه السيارة مع أنظمة آبل كار، وأيضاً نظام أندرويد أوتو.

تتوفر في السيارة 8 مكبرات صوت تفصل المستخدم عن العالم الخارجي خارج السيارة.

سعر ميتسوبيشي باجيرو 2022 في السعودية ومصر

بالنسبة لسعر سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2022 بكلا الإصدارين نجد التالي: