رنج روفر سبورت 2023 Range Rover عنوان الفخامة البريطانية

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عمر شويل - جدة رنج روفر سبورت 2023 Range Rover ، يهتم الكثير من الأشخاص بشراء السيارات البريطانية إذ أنها تمتاز بمظهر جذاب وسرعة مثالية، وتعد سيارة رنج روفر سبورت 2023 من أفضل سيارات جيلها إذ أن لها الكثير من المواصفات الداخلية والخارجية الرائعة، كما أنها تعد من الفئات الرياضية الشهيرة التي تنال إعجاب العديد من الفئات العمرية، ونجد السيارة تمتاز بالإطارات القوية والعديد من وسائل الراحة والتميز التي تجعلها تنافس بقوة في سوق السيارات.

رنج روفر سبورت 2023 Range Rover

تأتي سيارة رنج روفر سبورت بالكثير من المواصفات المميزة التي تؤهلها لتكون من إحدى سيارات السرعة المثالية، ونجد السيارة تمتاز بوجود محرك بسعة 3 لتر مما يولد قوة 395 حصان، كما يوجد منها فئة أخرى بسعة 4.4 لتر وذلك المحرك المزدوج التربو يولد قوة 530 حصان، لهذا تدخل السيارة الكثير من السباقات العالمية وتتفوق بها نظرا لسرعتها ومظهرها الرياضي الذي يجعل السائق يقود بسهولة فائقة.

مواصفات رنج روفر سبورت 2023 من الداخل

تعد المواصفات الداخلية لسيارة رنج روفر سبورت من أفضل المواصفات على الإطلاق إذ أن السيارة تتمتع بنظام حماية عالي الكفاءة حيث أن بها وسائد هوائية للمقاعد لحماية الركاب من أي تصادم قد يحدث، كما أنها مزودة بمقاعد جلدية فاخرة تعطي راحة كبيرة للركاب فهي أيضا بها خاصية التدليك كما تحتوي على أماكن لوضع الأقدام، وتمتاز السارة بوجود مكبرات الصوت عالية الكفاءة مع وجود الشاشة بمساحة 13 بوصة، ومن ضمن المميزات الداخلية وجود نظام الملاحة والتحكم الاوتوماتيك بالمقاعد فهي تدور في أكثر من اتجاه.

تصميم رنج روفر سبورت 2023 من الخارج

نجد سيارة رنج روفر سبورت 2023 من الخارج تأتي بإطارات قوية جدا بمساحة 23 أنش إلى جانب مظهرها الخارجي المميز وسرعتها الهائلة، كما أنها تحتوي على مصابيح عالية الإضاءة ومصابيح ضبابية مميزة، ومن ضمن نظام الحماية الرائع وجود كاميرا خلفية لسهولة متابعة الطريق الخلفي تتصل بشاشة داخل السيارة، مع وجود إنذارات مختلفة مثل إنذار الحماية من السرقة وإنذار مانع التصادم لتجنب حدوث حوادث.

سعر رنج روفر سبورت 2023

تتميز السيارة بوجود أكثر من طراز لها نجد السعر يختلف بين طراز وأخر ويبدأ سعر السيارة من 122،850 دولار أمريكي بما يعادل 460 ألف ريال سعودي، بينما نجد الطراز الثاني لها يصل سعره إلى 141 ألف دولار أمريكي، بما يعادل 529462 ريال سعودي بما يعادل 2مليون و644 ألف جنية مصري، وقد يزيد السعر حسب سعر الدولار الحالى في مصر.